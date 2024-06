Das Vermächtnis des besten Eishockeyspielers der Welt

Connor McDavid hat den Bann gebrochen: Die Edmonton Oilers spielen um ihren ersten Stanley Cup seit über 30 Jahren – und gegen einen kanadischen Titelfluch.

Edmonton/Wien. Der beste Eishockeyspieler der Welt steht so nah wie nie vor seiner Krönung. Im neunten Jahr der Connor-McDavid-Ära, nach zahlreichen durchwachsenen Saisonen und herben Rückschlägen, sind die Edmonton Oilers dort angekommen, wo sie mit diesem Ausnahmekönner sein sollten: im Stanley Cup Finale. Und McDavid, der Nachfolger von Wayne Gretzky, mit dem die Oilers in den 1980er Jahren an der Spitze der Hockeywelt thronten, ist dazu bestimmt, diesen letzten Schritt zum Titel zu machen.

„Es war eine ziemlich holprige Straße, ob es nun schlechte Jahre oder bittere Niederlagen in den Playoffs waren“, meinte McDavid nach dem Finaleinzug. Aber: „Es war immer Teil des Plans, diesen Moment zu erleben.“

Gegner in der Finalserie (Best of seven) sind die Florida Panthers, die 2540 Meilen (4088 Kilometer) zwischen Edmonton und Sunrise in Florida sind die größte Distanz zwischen zwei Finalisten in der NHL-Geschichte. Und doch schließt sich zum Auftakt dieses Showdowns am Samstag (Sonntag 2 Uhr Mesz, live Sky) im tropischen Florida ein Kreis.

McDavid rennt die Zeit davon

2015 bescherte hier in der Panthers-Heimstätte die Draftlotterie den Oilers den mit Abstand besten Nachwuchsspieler. Mit der Ankunft des damals 18-jährigen McDavid sollte bei der traditionsreichen Franchise und in der hockey-verrückten Stadt nach einem Jahrzehnt der Erfolglosigkeit eine neu Ära beginnen.

Tatsächlich türmte McDavid auf Anhieb Bestmarken, Highlights, individuelle Auszeichnungen und Vergleiche mit Allzeit-Größen auf. Nur der Stanley Cup blieb außer Reichweite: Nur einmal in seinen ersten vier Jahren schafften es die Oilers in die Playoffs, einmal gelang der Vorstoß ins Halbfinale (2022), im Vorjahr war wieder in der zweiten Playoff-Runde Schluss. Und auch heuer fing es miserabel an: Der Klub gewann nur zwei seiner ersten elf Saisonspiele, tauschte seinen Trainer aus.

McDavid, er ist inzischen 27 Jahre alt, rennt die Zeit davon. Vergleiche etwa mit Sidney Crosby, seinem Vorgänger als Kanadas Hockey-Aushängeschild, erinnern immer wieder daran, dass dieser vor seinem 30. Geburtstag schon drei Mal den Stanley Cup, zweimal Olympiagold und einen WM-Titel gewann.

Doch unter dem neuen Headcoach Kris Knoblauch liefen auch McDavids Mitstreiter zur Hochform auf und die Oilers können ihren ersten Titel seit 1990 gewinnen. Nicht zu vergessen: Es wäre auch der erste für das Hockey-Mutterland Kanada, das seit den Montreal Canadiens 1993 auf einen Stanley Cup wartet.

NHL-Superstar Connor McDavid. Reuters

Der Finaleinzug über die Dallas Stars taugt als gutes Omen. McDavid brachte sein Team im letztlich entscheidenden sechsten Spiel der Serie mit dem wohl erstaunlichsten seiner ohnehin schon unzähligen spektakulären Playoff-Tore auf die Siegerstraße, als er einfach mitten durch die Dallas-Abwehr schlängelte. Sein kongenialer Sturmpartner, der Deutsche Leon Draisaitl, meinte: „Es gibt nur einen Spieler auf der Welt, der solche Dinge kann.“ Stuart Skinner hielt den 2:1-Sieg dann fest – die Oilers verfügen heuer auch über einen titelreifen Tormann. Dass Skinner aus Edmonton kommt, macht diesen Umstand noch spezieller. Alles scheint also gerade zusammenzupassen in der Millionenstadt am North Saskatchewan River, McDavid, der Auserwählte, muss seine Mission nur noch vollenden.