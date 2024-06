Auch nach 2035 dürfen in der EU noch Verbrenner zugelassen werden, wenn sie CO2-neutral betrieben werden können. Anstatt das Thema „Verbrennerverbot“ zu trommeln, sollte sich die ÖVP um die echten Probleme des Standorts kümmern.

Wer am Montag das Gefühl hatte, ein Déjà-vu zu erleben, sei beruhigt: Es gab wirklich einen neuerlichen Autogipfel im Bundeskanzleramt. Schon vor etwas mehr als einem Jahr lud Bundeskanzler Karl Nehammer Vertreter der heimischen Industrie sowie ÖVP-Politiker zu sich, um gegen das „Verbot von Verbrennern“ in der EU ab 2035 zu protestieren; eine Regelung, die kurz zuvor mit der Zustimmung Österreichs beschlossen worden war. Gestern also erneut.