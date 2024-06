Österreichs Wirtschaft verharrt in der Rezession

www.viennaslide.com via www.imago-images.de

Der produzierende Bereich - Bau und Industrie - schwächelt in Österreich nun schon länger. Das lastet auf der Volkswirtschaft.

Österreichs Wirtschaft ist zum vierten Mal in Folge geschrumpft. Vor allem in der Industrie und am Bau läuft es nicht rund. Doch die aktuellen Arbeitslosenzahlen geben eine Aussicht auf bessere Zeiten.

Wien. Österreich hat die Krise noch nicht hinter sich gelassen – die Rezession hält sich hartnäckig. Im ersten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt zum vierten Mal in Folge. Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 schrumpfte die Wirtschaftsleistung real, also preisbereinigt, um 1,1 Prozent. Das teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Immerhin hat sich der Rückgang verlangsamt, denn in den Vorquartalen schrumpfte die Wirtschaftsleistung noch um bis zu zwei Prozent. Dass die Wirtschaftsleistung immer noch sinkt, liegt vor allem an Rückgängen in der Industrie und beim Großhandel. Gestützt werde die Wirtschaft vom privaten Konsum, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Die Wirtschaftsleistung in Österreich entwickelt sich bereits seit vier Quartalen negativ. Auch die Industrieumsätze sind seit mehr als einem Jahr rückläufig. „Seit März 2023 verzeichnet der produzierende Bereich Monat für Monat Umsatzeinbußen“, so die Statistik Austria. Der produzierende Bereich umfasst Industrie und Bau. Im ersten Quartal 2024 war die Warenherstellung um 5,9 Prozent, der Handel um 4,8 Prozent rückläufig. Ein leichtes Wachstum von 0,7 Prozent verzeichnete der Bereich Beherbergung und Gastronomie – zum ersten Mal nach den starken Aufholeffekten nach der Pandemie.

Der Wohlstand schrumpft

Bedenklich ist aber vor allem eine bestimmte Entwicklung: Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf geht der Wohlstand in Österreich weiter zurück. Die Bevölkerung ist zuletzt deutlich gewachsen. Anfang 2024 lebten 9,16 Millionen Menschen in Österreich, ein Zuwachs um 0,6 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Von 2022 auf 2023 war die Bevölkerung um 1,4 Prozent gewachsen. Da die Wirtschaft kaum zulegte, schrumpfte das BIP pro Kopf. Im Vergleich zu vor der Coronapandemie betrug der Rückgang 2,5 Prozent, analysierte Statistik-Austria-Generaldirektor Thomas.

Aussicht auf Besserung geben die neuesten Arbeitslosenzahlen, die das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag vorlegte: Ende Mai waren beim AMS 351.000 Arbeitslose und Schulungsteilnehmer gemeldet, um 9,5 Prozent mehr als im Mai 2023. Die Arbeitslosigkeit legte damit etwas schwächer zu als in den vergangenen drei Monaten. Es sei wohl zu früh, von einem Konjunkturaufschwung zu sprechen, „aber zumindest mehren sich – bei optimistischer Grundeinstellung – die Anzeichen, dass sich die Rezession in Österreich langsam ihrem Ende zuneigt“, sagte AMS-Vorstandsvorsitzender Johannes Kopf.

Die Arbeitslosigkeit werde in Österreich noch länger nicht sinken, aber zumindest eine Stabilisierung der Situation in einzelnen Bundesländern erscheine im Jahresverlauf denkbar, so Kopf.

Von allen Bundesländern stieg die Arbeitslosigkeit im Mai mit 18,1 Prozent am stärksten in Oberösterreich, gefolgt von der Steiermark (12 Prozent) und Salzburg (10,3 Prozent). Nach Branchen betrachtet gab es – analog zur Wirtschaftsentwicklung – den stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit am Bau (19 Prozent) und in der Warenherstellung (16,8 Prozent).

Fachkräftemangel wird stärker

Beim AMS waren im Mai 96.879 sofort verfügbare offene Stellen gemeldet, das waren um 17,3 Prozent weniger als im Mai 2023. Die Zahl der offenen Stellen ist ein Indikator für das Ausmaß des Fachkräftemangels. Laut Statistik Austria gab es im ersten Quartal 2024 sogar 196.400 offene Stellen, mehr als im dritten Quartal 2023. Diese Zahl beruht auf Befragungen von Unternehmen und ist etwas aussagekräftiger als die des AMS. Der Fachkräftemangel verschärfe sich bereits wieder, so die Statistik Austria. (hie)