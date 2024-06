Viel Acryl für falsche Nägel: Die Krallen sind ausgefahren

Reich verzierte XL-Krallen in glänzendem Acryl sind sowohl auf dem roten Teppich als auch in den Straßen Wiens beliebt. Warum ist das exaltierte Nageldesign dieser »Claws« gerade so angesagt?

Sie tapsen mit komplizierten Bewegungen auf Mobiltelefonen, halten sich umständlich am Restaurantnachbartisch an Messer und Gabel fest. Sie klappern im Netz geräuschvoll an Parfümflakons (ja, auch ASMR – die sensorische Meridianreaktion, die beim Hören bestimmter Töne ein angenehmes Kribbeln im Kopf auslösen soll – ist noch ein Trend!) und sind spätestens seit Kim Kardashians Met-Gala-Auftritt vor einigen Wochen auch Red-Carpet-tauglich.

Lange, messerspitz gefeilte Fingernägel sind aktuell überall gern gesehen. Und auch wenn das Beauty-Phänomen nicht ganz neu ist – so omnipräsent wie aktuell war der Wolverine-Look selten. Was will uns der martialische Style sagen? Und sind die XL-Kunstkrallen (In Fachkreisen auch „Claws“ genannt) tatsächlich alltagstauglich?