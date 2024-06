XL-Acrylkrallen liegen im Trend

Reich verzierte XL-Krallen in glänzendem Acryl sind sowohl auf dem roten Teppich als auch in den Straßen Wiens beliebt. Warum ist das exaltierte Nageldesign dieser »Claws« gerade so angesagt?

Sie tapsen mit komplizierten Bewegungen auf Mobiltelefonen, halten sich umständlich am Restaurantnachbartisch an Messer und Gabel fest. Sie klappern im Netz geräuschvoll an Parfümflakons (ja, auch ASMR – die sensorische Meridianreaktion, die beim Hören bestimmter Töne ein angenehmes Kribbeln im Kopf auslösen soll – ist noch ein Trend!) und sind spätestens seit Kim Kardashians Met-Gala-Auftritt vor einigen Wochen auch Red-Carpet-tauglich.

Lange, messerspitz gefeilte Fingernägel sind aktuell überall gern gesehen. Und auch wenn das Beauty-Phänomen nicht ganz neu ist – so omnipräsent wie aktuell war der Wolverine-Look selten. Was will uns der martialische Style sagen? Und sind die XL-Kunstkrallen (In Fachkreisen auch „Claws“ genannt) tatsächlich alltagstauglich?

Greta Wenko, seit 2020 Betreiberin des Nagelstudios Couldbeyournails2 im Wiener fünften Bezirk, beklebt die Finger ihrer Kundinnen regelmäßig mit stilettospitz zulaufenden Acrylnägeln. Deren kunstvolle Herstellung kann dabei bis zu vier Stunden dauern. Sie sieht in den Nägeln mehr Accessoires als Kosmetikprodukte. Ja mehr noch, eine Art „Lebenseinstellung“ sei der Look. „Die täglichen Handgriffe sind beim Tragen solcher Nägel schon anders, aber schnell gelernt“, sagt Wenko, die Design in Mailand studiert und sich das Handwerk des Nail Artists autodidaktisch beigebracht hat. Wenn sie selbst von extralang auf kurz wechsle, sei das manchmal ein seltsames, ja fast fremdes Gefühl.

Psychedelische Wirbel, glitzernde 3-D-Schmetterlinge und sogar Piercingringe tummeln sich auf Acryl. Couldbeyournails2

Die Acrylrevolution

Kraftvoll, selbstbestimmt und ein bisschen exzentrisch kommen sie jedenfalls daher, die Besitzerinnen der scharfen Krallen. Zumal die Nägel neuerdings mit immer aufwendigeren Designs und Dekoelementen veredelt werden. Kreischbunte, psychedelische Wirbel, glitzernde 3-D-Schmetterlinge, Piercingringe, ja selbst Schnecken schlängeln sich da über glänzendes Acryl. „Je individueller, desto besser“, so Greta Wenko. Und distinguiert waren die Accessoires schließlich schon zur Zeit der Ming-Dynastie. Auch wenn sie damals noch aus Porzellan, Reispapier oder Seide geformt und von Männern der Herrscherklasse an nur wenigen Fingern getragen wurden, um Macht und Reichtum zu symbolisieren. Erst viel später kam das heutige Material, Acryl, ins Spiel.

Ein amerikanischer Zahnarzt entwickelte in den 1950er-Jahren den Acrylnagel als Lösung gegen das Nagelbeißen. Women of Color wie die Record-Sprinterin Florence Griffith-Joyner und Vertreterinnen der Rap- und Hip-Hop-Szene etablierten die bunten Acryl-Krallen später als Beauty-Statement und wurden für ihre auffällige Maniküre vielfach als „trashig“ oder billig abgetan. Dabei waren es ebenjene experimentierfreudigen Pionierinnen, die der weißen Nagelstudioklientel den Weg zu den heute so angesagten Claws ebneten und vorzeigten, wie man sich durch Schönheitsmittel ermächtigt fühlen kann.

Und das nicht nur im realen Leben. Nail-Art-Influencerinnen sind längst ein Fixpunkt der sozialen Medien. Hunderttausende verfolgen auf Instagram etwa die Arbeiten von Isabella Franchi. Auch da: Giftgrüne Krallen mit aufwendigen 3-D-Aufbauten und solche in Knallrot. Provokativ, im besten Sinne, wirken die Kreationen der Italienerin. Kim Kardashians eingangs erwähnte matt-graue Claw-Maniküre nimmt sich dagegen fast brav aus und setzt dennoch einen widerspenstigen Kontrapunkt zur märchenhaften Abendrobe.

Angriffslustig

Man könne sich mit dieser Nagelform im Fall des Falles schon gut wehren , ist von einer beiläufig auf der Wiener Mariahilfer Straße gesichteten Trägerin zu erfahren. In erster Linie gehe es ihr aber natürlich um die Optik. In diesem Fall in Zuckerlfarben changierend und gute drei Zentimeter lang. Wer sich nicht gleich für die fixe Maniküre (sie hält etwa vier Wochen) entscheiden und Claws nur für einen Abend tragen möchte, kann das mit sogenannten Press-on-Nails. Eine gute Möglichkeit, um das exaltierte Fingerspitzengefühl kurz einmal zu testen. Und, so viel sei hier aus erster Hand verraten, die Bedienung so banaler Dinge wie einer Laptoptastatur ist tatsächlich speziell, aber nicht unangenehm.

Der Sound von Claws auf Tasten muss allerdings eher als latent enervierend eingestuft werden. Und die Reaktionen? Nun ja. Allzu schüchtern sollte man mit den bunten Krallen nicht sein. Auch Greta Wenko ist nach all den Jahren des Kunstnageltragens häufig noch überrascht von den Blicken und Fragen der Umgebung. Darüber, wie es sich mit überlangen Fingernägeln etwa auf der Toilette verhält, lassen sich bei Interesse übrigens ganze Abhandlungen im Netz finden. Wie dem auch sei.

Nail Art liegt im Trend und hat – spätestens seit Schutzmasken das Gesicht verhüllt haben – eine ganze neue Bühne. Manche interpretieren sie als Symbol von Empowerment, also Ermächtigung, vielleicht auch von Protest und ein bisschen Rebellion. In Margaret Atwoods Dystopie „Der Report der Magd“ weckt der Anblick einer aufwendigen Maniküre das heftige Verlangen der Protagonistin nach der verlorenen Freiheit der einst demokratischen Gesellschaft. Die bunten, scharfen Krallen um uns herum – sie sind also gesellschaftlich betrachtet vermutlich ein gutes Zeichen.