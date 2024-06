Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Heute ist Dienstag, 4. Juni 2024: Was Sie heute wissen sollten

Trauer um erste österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Sie war Staatsanwältin, VfGH-Präsidentin und Österreichs erste Bundeskanzlerin: Brigitte Bierlein verstarb im 75. Lebensjahr.

Der Nachruf: Brigitte Bierlein hatte viele Seiten - und noch mehr Aufgaben zu erfüllen

Vor fünf Jahren angelobt: Was von Brigitte Bierleins Regierung blieb

Wo arbeiten eigentlich die Ex-Signa-Manager heute? Etliche ehemalige Manager des inzwischen insolventen Immobilienkonzerns machen weiterhin Karriere. Andere beziehen Arbeitslosengeld. Ein Überblick von Madlen Stottmeyer.

Ralf Rangnick und die Suche nach den elf Richtigen. Wem vertraut Ralf Rangnick beim EM-Auftakt in zwei Wochen? Über Fixstarter und Wackelkandidaten. Mit dem Testspiel gegen Serbien im Wiener Ernst-Happel-Stadion läutet die österreichische Nationalmannschaft heute Abend (20.45 Uhr, live, ORF 1) die finale Vorbereitungsphase auf die am 14. Juni beginnende Europameisterschaft ein. Mehr dazu. Übrigens: Das Spiel gegen Serbien wird die erste Gelegenheit in Nationalteam-Konstellation sein, um sich in einer neuen Uefa-Regel zu üben, schreibt Michael Stadler in der heutigen Morgenglosse.

Starkregen: Die Lage in Österreich. Starke Regenfälle haben am Montag in Nieder- und Oberösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Es gab überflutete Keller und Straßen, Unterführungen mussten vom Wasser befreit werden. In Oberösterreich rüstete man sich indes mit mobilem Hochwasserschutz am Inn und an der Donau. In der Nacht auf Dienstag wird eine zweite Hochwasserwelle erwartet, die aber wie die erste kein Problem darstellen sollte, sagte Feuerwehr-Kommandant Markus Furtner aus Schärding. Mehr dazu.

Hochwasser: So ist die Lage Dienstagfrüh in Deutschland. Die Hochwasser-Lage ist in Teilen Bayerns weiter kritisch. In Regensburg, wo der Katastrophenfall ausgelöst worden war, mussten am späten Montagabend 200 Menschen ihre Häuser verlassen. Im Landkreis Rosenheim war ebenfalls der Katastrophenfall ausgerufen worden, in einigen Orten kam es zu Evakuierungen. Nach erneut starken Regenfällen in der Nacht sollen die Niederschläge am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nachlassen.

USA und G7 drängen auf Gaza-Abkommen. Die USA wollen sich die Rückendeckung des UN-Sicherheitsrates für den von Präsident Joe Biden präsentierten Plan für ein Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges sichern. Am Montag hat Israels wichtigster Verbündeter eine entsprechende Resolution eingebracht. Die Reaktion von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu weckte jedoch Zweifel, ob es zu einer Einigung kommen wird. Mehr dazu in unserem Live-Ticker.

Wer wird künftig Indien regieren? In Indien wird an diesem Dienstag das Ergebnis der Parlamentswahl erwartet. Jüngste Umfragen sagen einen Sieg der Regierungskoalition von Premierminister Narendra Modi voraus, der damit in dritter Amtszeit fünf weitere Jahre regieren könnte. Modi gab sich kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale am Wochenende siegessicher: „Ich kann mit Überzeugung sagen, dass eine Rekordzahl an Menschen in Indien für die Wiederwahl der Regierung gestimmt hat.“

Zwei Tote nach Schüssen in der Obersteiermark gefunden. Nachbarn hatten die Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden allerdings nur noch die beiden Toten. Es wird vermutet, dass es sich um Mord und Suizid gehandelt hat. Mehr dazu.

Gestein von der „dunklen Seite“ des Monds. Der Start von der der Erde abgewandten Weite des Mondes war erfolgreich, die chinesische Sonde erreichte die Mond-Umlaufbahn. Schafft sie die Rückkehr zur Erde, wäre es das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass Boden- und Gesteinsproben dieser Mondseite zur Erde gebracht werden. Mehr dazu.