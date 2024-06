Der „Presse“ liegt die anonymisierte Haftbegründung für den Angreifer auf den slowakischen Premier, Robert Fico, vor. Was den 71-Jährigen angetrieben hat.

Bratislava. Sie wolle Robert Fico „aufrichtig danken“, dass er „so ein disziplinierter Patient“ war: Mit diesen Worten bestätigte Miriam Lapuníková, Leiterin der Universitätsklinik in Banská Bystrica, am Freitag die Entlassung des Regierungschefs in häusliche Pflege. Schon am Donnerstag hatte die Klinikchefin angekündigt, dass Fico aus ihrer Klinik in der Mittelslowakei entgegen früheren Plänen nicht in ein Krankenhaus in Bratislava verlegt, sondern direkt nach Hause in seine Wohnung gebracht werde. Dass der Transport aber noch am selben Abend erfolgte, kam überraschend.