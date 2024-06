Adeles Publikumsbeschimpfung auf die feine englische Art

Bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas wies die britische Sängerin Adele einen Mann im Publikum in seine Schranken, als er sich diskriminierend äußerte.

Auf die feine englische Art hat Adele am Wochenende einen Mann in ihrem Konzertpublikum zum Schweigen gebracht, der sich über das „Pride“-Monat ausließ. Zur Erinnerung: Seit 1. Juni wird für ein ganzes Monat auf die LGBTQIA+-Szene und ihr Ringen um das Recht ihre Sexualität ohne Diskriminierung ausleben zu können, aufmerksam gemacht. Seinen Ausgang nahm das „Pride“-Monat bei den Stonewall Protesten 1969 in New York, als Aktivistinnen und Aktivisten Märsche organisierten und sich damit gegen diskriminierende Politik stark machten.

Zurück zu Adeles Konzert vergangenes Wochenende in Las Vegas: Ein Mann im Publikum beschwerte sich also wenig geistreich, aber dafür lauthals, während einer Moderation der britischen Sängerin mit den Worten „Pride sucks!“ (übersetzt also quasi: der „Pride“-Monat stinkt). Seit November 2022 gastiert die Sängerin im Caesars Palace in Las Vegas mit ihrer eigenen Show. Adeles Retourkutsche ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten und fiel salopp aus. Übersetzt sagte sie in etwa: „Bist du zu meiner verdammten Show gekommen und hast gerade gesagt, die Pride stinkt? Bist du verdammt nochmal dumm? Sei nicht so verdammt albern. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag lieber nichts und halt die Klappe, okay?“.

Fans zeigten sich in den sozialen Medien angetan von der klaren Haltung der Sängerin. Die Britin ist bekannt dafür, mit Kritik an ihrem Publikum nicht zurückzuhalten.