Ralf Rangnick und die Suche nach den elf Richtigen

Rangnicks Idee von Fußball ist bekannt. Aber auf wen fällt die Wahl des Teamchefs bei der in zwei Wochen beginnenden EM in Deutschland?

Rangnicks Idee von Fußball ist bekannt. Aber auf wen fällt die Wahl des Teamchefs bei der in zwei Wochen beginnenden EM in Deutschland? GEPA pictures

Wem vertraut Ralf Rangnick beim EM-Auftakt in zwei Wochen? Über Fixstarter und Wackelkandidaten.

Mit dem Testspiel gegen Serbien im Wiener Ernst-Happel-Stadion läutet die österreichische Nationalmannschaft heute Abend (20.45 Uhr, live, ORF 1) die finale Vorbereitungsphase auf die am 14. Juni beginnende Europameisterschaft ein.

Nach fünf Siegen in Folge, unter anderem gegen Deutschland und die Türkei, besteht seitens der ÖFB-Kicker großes Interesse an einer Fortsetzung der Serie. Ein Erfolg wäre dem Selbstvertrauen dienlich, würde die EM-Stimmung im Land weiter befeuern.

Das Spiel gegen die Serben ist allerdings auch die vorletzte Chance, vor dem EM-Auftakt gegen Frankreich (17. Juni) Personal und Spielzüge unter Wettkampfbedingungen zu testen. Am Samstag wartet in St. Gallen noch ein finaler Probegalopp gegen die Schweiz. Der Status quo in allen Mannschafsteilen.