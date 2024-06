Christoph Wellner in einem der Studios in der Singerstraße.

Christoph Wellner in einem der Studios in der Singerstraße. Clemens Fabry

Radio Klassik Stephansdom kämpft um sein Bestehen. Chefredakteur Christoph Wellner über die Anfänge und Fans, Heavy Metal, seinen Tartan für die Altschotten – und seine Liebe zu Burenwurst.

Am Samstag war Christoph Wellner beim Metallica-Konzert in Ebreichsdorf, aber dass er ein Fan sei, möge man daraus bitte nicht ableiten. „Ich habe mich nur von Klassenkollegen überreden lassen.“ Wie es war? „Lieber nicht fragen. Wir haben einen lustigen Abend gehabt. Aber es hat eigentlich nur Sachen zum Aufregen gegeben. Musikalisch war es nicht gut, und der Videoschnitt hat überhaupt nicht gepasst.“

Metal ist freilich tatsächlich einer der beiden „großen Eckpunkte“ seines musikalischen Interesses. Klassik ist der andere, und damit wäre man nun schon etwas näher dran an dem, was Wellner beruflich macht. Es ist Montagfrüh, der Chefredakteur von Radio Klassik Stephansdom sitzt in seinem kleinen Büro im Dachgeschoß im Haus des Deutschen Ordens in der Singerstraße und erinnert sich an die Anfänge des Senders. Wellner war damals, im Jahr 1998, frisch von der Uni dazugestoßen. Sein damaliger Lehrer auf der Musikwissenschaft, der sich stets um die berufliche Zukunft seiner Studierenden sorgte, hatte ihn eines Tages auf dem Gang gestoppt. Es komme da ja jetzt dieses Radio Stephansdom, „ich weiß, Sie sind katholisch – machen Sie das!“