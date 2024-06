Raiffeisen steigt bei „hektar“ und dem „Börsianer“ ein

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien übernimmt jeweils 25,1 Prozent der

Anteile.Generaldirektor Michael Höllerer bestätigt zudem das Interesse an weiteren „Kurier“-Anteilen.

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien hat sich mit je 25,1 Prozent der Anteile am Finanzmagazin „Börsianer“ und dem Medienprojekt „hektar“ beteiligt. „Wir wollen unsere Geschäftsfelder offensiv weiterentwickeln und dabei Neues, Innovatives angehen“, wurde dazu Michael Höllerer, Generaldirektor von Raiffeisen NÖ-Wien, in einer Aussendung zitiert.

Mit den Investitionen stärke man das heimische Unternehmertum und leiste einen Beitrag zum Erhalt der Medienvielfalt, so Höllerer. Bereits 2023 hat Raiffeisen den Agrarverlag („Holzkurier“, „Bauernzeitung“) vom niederösterreichischen Bauernbund übernommen.

Die bedeutendste Beteiligung ist wohl jene am „Kurier“. Etwas mehr als die Hälfte der Anteile an der großen Tageszeitung sind im Besitz von Raiffeisen. Aufgrund der Turbulenzen bei der Signa-Gruppe stehen weitere Anteile am „Kurier“, aber auch der „Krone“ zum Verkauf. Höllerer bestätigte Ende April Interesse an den „Kurier“-Anteilen, zur „Krone“ wollte er sich nicht äußern. (APA)