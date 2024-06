Der deutsche Kanzler reiste ins Katastrophengebiet in Bayern. Noch gibt es keine Entwarnung.

Der Reise in den deutschen Süden stand bereits länger im Kalender des Kanzlers. Am Montagnachmittag wollte er in München das Fußballstadion des FC Bayern München besuchen, wo in rund zehn Tagen die Europameisterschaft angepfiffen wird. Der Dauerregen zwang ihn, umzuplanen. Gegen Mittag trat Olaf Scholz mit ernster Miene vor die Kameras.