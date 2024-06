Die Inflation hält sich nicht an die Pläne der EZB

Kurz vor der erwarteten Zinswende steigt die Inflation in der Eurozone wieder an. Grund dafür ist unter anderem das Auslaufen politischer Maßnahmen in vielen Ländern, etwa Spanien.

Wien. Wenn am kommenden Donnerstag EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt vor die Mikrofone tritt, wird sie aller Voraussicht nach die neuerliche Zinswende bekannt geben. So wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen erstmals seit September 2023 wieder angreift. Und zwar soll es zu einer Senkung um einen Viertelprozentpunkt auf 4,25 Prozent kommen. Diese Prognose wurde erst jüngst durch Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane unterstützt. „Wenn es keine größeren Überraschungen gibt, reicht das, was wir derzeit sehen, aus, um das oberste Niveau der Restriktion wegzunehmen“, so der Ire in der Vorwoche.