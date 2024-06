Feuerwehr rückt wegen Überflutungen im Burgenland aus

Eine Starkregenfront im Burgenland hat am Montag für punktuelle Überflutungen im Bezirk Oberwart gesorgt.

Eine Starkregenfront im Burgenland hat am Montag für punktuelle Überflutungen im Bezirk Oberwart gesorgt. APA / PRESSETEAM BFKDO OBERWART / Obi Alexander Flaschberger

Insgesamt standen zehn Feuerwehren im Bezirk Oberwart für mehrere Stunden im Einsatz. Im Laufe des Abends dürften weitere ergiebige Regenfälle zu erwarten sein

Eine Starkregenfront im Burgenland hat am Montag für punktuelle Überflutungen im Bezirk Oberwart gesorgt. Die stark gesättigten Böden konnten kaum noch Wasser aufnehmen - die Feuerwehr musste daher vor allem Drainagen und Sickerschächte auspumpen, hieß es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart am Abend.

Die meisten Einsätze gab es in Loipersdorf, Pinkafeld, Oberschützen und Unterschützen sowie etwa Bad Tatzmannsdorf und auch Oberwart. Insgesamt standen zehn Feuerwehren der Region für mehrere Stunden im Einsatz. Unter anderem wurden übergelaufene Wassergräben durch Sandsäcke abgestützt und umgestürzte Bäume von den Straßen geräumt.

Im Laufe des Abends dürften weitere ergiebige Regenfälle zu erwarten sein, rechnet das Bezirksfeuerwehrkommando mit weiteren Einsätzen. (APA)