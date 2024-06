Ford Europa startet Serienproduktion seines ersten E-Autos in Köln

Ursprünglich sollte es schon im vergangenen September losgehen, die Vorbereitungen aber länger als gedacht. Künftig ist der Bau von bis zu 2,5 Millionen E-Autos pro Jahr geplant.

Ford Europa fährt am Dienstag in der deutschen Metropole Köln die Serienproduktion seines ersten Elektroautos hoch. Ursprünglich sollte es schon im vergangenen September losgehen. Wegen eines neuen Batteriestandards dauerten die Vorbereitungen aber länger als gedacht.

Der US-Konzern ist schon seit 1930 in der westdeutschen Stadt präsent, wo er unter anderem den Kleinwagen-Klassiker Ford Fiesta produziert hat. Die Herstellung dieses Pkw wurde im vergangenen Jahr eingestellt, er musste dem neuen Elektroauto weichen.

Für seinen neuen Elektrokurs musste Ford knapp zwei Milliarden Euro in das Kölner Werk investieren, wo künftig bis zu 250.000 E-Autos jährlich hergestellt werden sollen. Das soll nicht nur der kompakte Geländewagen sein, dessen Serienproduktion am Dienstag beginnt, sondern auch noch ein weiteres Modell. In Sachen Elektromobilität ist Ford spät dran, die Konkurrenz ist weit vorangeprescht. Ford hofft auf einen hohen Absatz seines neuen Stromers. Die Nachfrage nach Elektroautos hat sich unlängst am Gesamtmarkt aber schlecht entwickelt. (APA/dpa)