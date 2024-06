Elf Tote bei Minenunglück in Pakistan

Ersten Berichten zufolge seien die Bergleute durch giftige Gase gestorben. Unter den Toten befänden sich auch der Manager und der zuständige Bauunternehmer.

In Pakistan sind am Montag in der südwestlichen Provinz Baluchistan mindestens elf Bergleute bei einem Minenunglück gestorben. Das teilte ein Sprecher der Provinzregierung mit. „Ersten Berichten zufolge starben die Bergleute durch giftige Gase“, hieß es weiter. Die Kumpel seien zudem in der Kohlemine eingeschlossen gewesen. Das Unglück habe sich rund 40 Kilometer von der Provinzhauptstadt Quetta ereignet.

Unter den Toten befänden sich auch der Manager und der zuständige Bauunternehmer. Laut einem Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes wurden alle Leichen geborgen. Die Provinzregierung hat nun nach eigenen Angaben Maßnahmen wegen Verletzung der Sicherheitsvorgaben eingeleitet.

Immer wieder kommt es in Pakistan zu Unglücken im Bergbau. Nach Angaben des pakistanischen Bergbauverbands arbeiten Bergleute in dem Land unter extrem gefährlichen Bedingungen - ohne Sicherheitsausrüstung, angemessene Ausbildung oder Lebensversicherung. (APA/dpa)