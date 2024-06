Deutschland im vorletzten EM-Test nur 0:0 gegen Ukraine

Für Deutschland ist das Remis nach den Siegen gegen Frankreich und die Niederlande im März und der daraus entstandenen Aufbruchstimmung ein kleiner Dämpfer. England besiegte Bosnien dank stärkerer zweiter Spielhälfte mit 3:0. Kroatien schlug Nordmazedonien ebenfalls mit 3:0

EM-Gastgeber Deutschland hat sich im Testspiel gegen die Ukraine mit einem 0:0 begnügen müssen. Im vorletzten Probelauf vor der EURO hatte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Nürnberg Probleme, den Abwehrriegel der Osteuropäer zu überwinden. Bei der besten Chance traf der eingewechselte Länderspiel-Debütant Maximilian Beier nur die Latte. England schlug Bosnien-Herzegowina mit 3:0 und gewann damit erstmals in diesem Jahr.

Für Deutschland ist das Remis nach den Siegen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) im März und der daraus entstandenen Aufbruchstimmung ein enttäuschendes Resultat. Beier konnte sich immerhin empfehlen. Der 21-Jährige von Hoffenheim erspielte sich kurz nach seiner Einwechslung nach einer Stunde drei gute Torchancen. Trotz großer Dominanz glückte der befreiende Treffer aber nicht. Der Tiroler Schiedsrichter Walter Altmann hatte einen ruhigen Abend.

Ohne Kroos und Rüdiger

Bei den Deutschen fehlten Toni Kroos und Antonio Rüdiger, die nach dem Champion-League-Triumph von Real Madrid erst am Dienstag zur Mannschaft stoßen. Manuel Neuer (38) stand erstmals seit dem WM-K.o. in Katar vor 18 Monaten wieder im Tor der Nationalmannschaft. Der Routinier vom FC Bayern sorgte in der Schlussphase der Partie mit einem leichtsinnigen Pass zum lauernden Gegner noch für einen Schreckmoment, der aber ohne Folgen blieb. Die letzte Testchance bietet sich Deutschland am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland.

Bei England fehlten im St. James Park von Newcastle Schlüsselspieler wie Reals Jude Bellingham. Die Hausherren brauchten eine Halbzeit lang, um auf Touren zu kommen. Nach überschaubaren ersten 45 Minuten brach Cole Palmer die Torsperre der Gäste nach einer Stunde per Elfmeter (60.), ehe Trent Alexander-Arnold (85.) und der eingewechselte Harry Kane (89.) im Finish noch für eine klare Angelegenheit sorgten. Bei Bosnien spielte Sturms Jusuf Gazibegovic durch.

Kroatien schlug Nordmazedonien mit 3:0, Salzburgs Luka Sucic kam nach Seitenwechsel ins Spiel. Als Doppeltorschütze trug sich Lovro Majer in die Statistik ein. Schottland gewann im portugiesischen Faro glanzlos mit 2:0 gegen Gibraltar. Den Erfolg gegen den Aufbaugegner sicherten die Engländer-Legionäre Ryan Christie (Bournemouth) und Che Adams (Southampton), die in der 58. und 85. Minute trafen. (APA/dpa)