ÖVP fordert Vilimsky in Offenem Brief zur Öxit-Abkehr auf

FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky führt derzeit in den Umfragen (c) APA / Georg Hochmuth

ÖVP-Spitzenkandidat Lopatka wirft seinem freiheitlichen Konkurrenten vor, den Wohlstand in Gefahr zu bringen. Beim türkisen Wahlkampfabschluss muss Lopatka übrigens auf Kanzler Nehammer verzichten.

Im Wahlkampfendspurt wendet sich der ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka in einem Offenen Brief an seinen freiheitlichen Kontrahenten Harald Vilimsky. „Verabschieden Sie sich endgültig vom Öxit“, fordert Lopatka in dem am Dienstag verbreiteten Schreiben. Dem FPÖ-Spitzenkandidaten wirft er vor, ständig mit dem Austritt aus der Europäischen Union zu kokettieren und damit den Wohlstand in Gefahr zu bringen.

Neben einer Abkehr vom Öxit und einem Bekenntnis zur EU-Mitgliedschaft Österreichs wird Vilimsky außerdem aufgefordert, „die Komplizenschaft mit Putins autoritärem Regime“ zu beenden, russischen Einflussversuchen zu widerstehen und „die Abwertung der Europäischen Institutionen“ zu stoppen. Das EU-Parlament als „Irrenhaus“ zu beschimpfen, sei eines Spitzenkandidaten nicht würdig, so Lopatka.

ÖVP-Abschluss ohne Nehammer

Schon am heutigen Dienstag begeht übrigens die KPÖ ihre Wahlkampf-Abschlussaktion: Die Kandidaten unterschreiben in Wien-Ottakring einen Vertrag mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die ÖVP veranstaltet ihren Wahlkampfabschluss am Donnerstag um 11 Uhr vor ihrer Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse. Mit dabei ist neben dem EU-Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka auch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, nicht aber Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer.

Die Liste DNA schließt ihren Wahlkampf am selben Tag im steirischen Leoben ab. Die übrigen vier Parteien beenden ihren Wahlkampf am Freitag jeweils mit Parteichefs: Den Anfang machen die Grünen um 15 Uhr am Platz der Menschenrechte, die Neos begehen ihren Abschluss ab 16.30 Uhr am Karlsplatz, um 17 Uhr veranstaltet die FPÖ ihren Abschluss traditionsgemäß am Viktor-Adler-Markt, die SPÖ macht ihren Wahlkampfabschluss ab 18 Uhr am Yppenplatz in Wien-Ottakring. (APA)