Aperitif, Terrassenwein, Speisebegleiter – Alleskönner Rosé

Genussmomente. In Österreich entstehen besonders feine und charakterstarke Varianten des Rosé – einige sogar herkunftsgeschützt. ÖWM / Carletto Photography

Dank seiner Frische, würzigen Aromen und ansprechenden Farbe erfreut sich Roséwein zunehmender Beliebtheit.

Österreich gilt noch als kleiner Geheimtipp für Freunde des Roséweins. Wie die heimischen Rot- und Weißweine ist auch der Rosé für seine einzigartige Balance aus Frucht, Körper und Frische bekannt. Diese Eigenschaften machen die heimischen Roséweine zum idealen Aperitif, Begleiter lauer Terrassenabende und zur kulinarischen Ergänzung lokaler wie auch exotischer Köstlichkeiten.

Heimat großer Rosés

Hervorragende Roséweine kommen aus verschiedenen Weinbaugebieten des Landes und variieren von charmanten Jungweinen über frische Vertreter aus Zweigelt und St. Laurent aus Niederösterreich bis hin zum rassigen Schilcher aus der Weststeiermark und würzigem Blaufränkisch- oder Zweigelt-Rosé aus dem Burgenland. In manchen Regionen reicht die Tradition sogar so weit zurück, dass ihr roséfarbener Rebensaft durch das DAC-System herkunftsgeschützt ist. Ein Wein, dessen Etikett den Namen des Weinbaugebiets gefolgt vom Kürzel „DAC“ trägt, garantiert, dass er typisch für das entsprechende Gebiet ist.

Variation feinster Aromen

Rosé verbindet nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich das Beste aus Rot- und Weißwein: Frische und Struktur, Fruchtigkeit und Würze. Je nach Rebsorte und Herstellungsmethode ist er einmal leichter, einmal kräftiger, einmal fruchtiger oder auch ­würziger. Im Allgemeinen weisen Roséweine jedoch Aromen von Kirsche, Rhabarber, ­Zitrus, Beeren oder Kräuter auf. Florale und würzige Aromen runden das Gaumenspiel ab.

Vielfalt der Herstellung

Soviel vorweg: Der farbschöne Roséwein ist keineswegs ein Mix aus Weiß- und Rotwein, er wird aus blauen Trauben hergestellt. Hierzulande setzt man besonders gern auf Sorten wie Zweigelt, St. Laurent, Blaufränkisch und Blauer Wildbacher (für Schilcher). Es kommen sowohl reinsortige Weine als auch Cuvées in die Flasche. Es gibt mehrere Methoden, Roséwein zu gewinnen. Allen gemeinsam ist die kurze Zeitspanne, in der der Saft in Kontakt mit den Traubenschalen ist. Je kürzer die Maischezeit, desto weniger Farbe und Aroma (vor allem Gerbstoffe) werden aus den blauen Beerenhäuten extrahiert.

Kulinarisches i-Tüpfelchen

Dank ihrer frischen Struktur und aromatischen Vielfalt sind Roséweine aus Österreich herrliche Speisenbegleiter, beim Kombinieren sind kaum Grenzen gesetzt: vom gebratenen Geflügel, gegrillten Fisch und Meeresfrüchten über pikante Salate und geschmortes Gemüse mit mediterraner Würze, besonders wenn Oliven, Tomaten oder Knoblauch dabei sind, bis zum traditionellen Jausenbrot mit Liptauer, Schmalz oder Verhackert reicht ihr Einsatzgebiet. Sogar in der fernöstlichen Küche von Indien bis China ergeben sich gelungene Paarungen.

Konkret lässt sich eine Einteilung der Weine in leicht und spritzig, fruchtig und würzig sowie kräftig und rassig vornehmen:

leicht & spritzig (z. B. Rosésekt):

Rindercarpaccio, Rohkostsalat, gebackene Frühlingsrollen

Rindercarpaccio, Rohkostsalat, gebackene Frühlingsrollen fruchtig & würzig (z. B. aus der Rosalia):

Brathendl, Spaghetti Vongole, gegrillter Fisch, indisches Paneer Tikka

Brathendl, Spaghetti Vongole, gegrillter Fisch, indisches Paneer Tikka kräftig & rassig (z. B. Schilcher):

Schweinsbraten, indisches Lamm Biryani, Brettljause