Der Wert einer guten Verhandlung

Viele Frauen nehmen eher eine stagnierende Entlohnung in Kauf, als sich stressigen Verhandlungssituationen zu stellen. Andere nutzen Strategien, um ihren Wert zu kommunizieren.

Forderungen zu stellen ist oft eine heikle Angelegenheit, speziell am Arbeitsplatz. Zum einen, weil der Ausgang ungewiss und somit Potenzial für Zurückweisung gegeben ist. Und zum anderen verlangt die Situation eine stabile Argumentationsbasis, eine Legitimation, um mehr zu verlangen.

Den eigenen Wert zu kennen und zu veranschaulichen fällt Männern meist leichter als ihren Kolleginnen. Dieses Ungleichgewicht ist nicht zuletzt auf patriarchale Strukturen in Gesellschaft und Erziehung zurückzuführen. „Männer stellen gar nicht erst in Frage, ob sie ein höheres Gehalt verdienen. Sie gehen davon aus. Das ist eine Haltung, die auch wir Frauen sukzessive lernen“, sagt Kommunikationstrainerin Marija Kunisch. Anderenfalls bleiben die Konsequenzen langfristig zu spüren. Denn der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen sei nicht nur auf rein rechnerische oder politische Faktoren zurückzuführen. Diese Schieflage ist, so die Statistik Austria, auch eine Folge von ­mangelndem Verhandlungsgeschick und unzureichender Priorisierung. „Männer legen tendenziell mehr Wert auf ihr Gehalt, Frauen sind oft Betriebsklima und Lebensqualität wichtiger“, wird von der Wirtschaftskammer zitiert.