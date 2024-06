Kevin Stöger als Gladbachs Glücksbringer

Kevin Stöger verlässt VfL Bochum. Er bleibt in der deutschen Bundesliga, wechselt zu Gladbach. Der ÖFB-Legionär fehlt weiterhin im ÖFB-Team.

Kevin Stöger verlässt nach geschafftem Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga den VfL Bochum. Am Montag verabschiedete sich der 30-jährige Oberösterreicher auf seinem Instagram-Kanal von den VfL-Fans. „Ich werde den Verein verlassen und ich hoffe, ihr werdet mich nächstes Jahr beim Spiel in Bochum trotzdem schön empfangen.“ Am Dienstag bestätigte ihn schließlich Borussia Mönchengladbach als Neuzugang. Stöger kommt ablösefrei und erhält bei den „Fohlen“ einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2027.

Der früher bei Fortuna Düsseldorf und Mainz 05 engagierte ÖFB-Legionär hatte zwei Jahre für Bochum gespielt. „Kevin ist ein gestandener Bundesligaspieler und hat sich bei seinen letzten Stationen zu einem echten Führungsspieler entwickelt“, befand Gladbachs Sportchef Roland Virkus.

Mittelfeldspieler Stöger erzielte in 148 Spielen in der Deutschen Bundesliga bisher 17 Tore und bereitete 25 Treffer vor. Beim Sieg im Elfmeterschießen in der Relegation gegen Düsseldorf hatte er zum 3:0 in der regulären Spielzeit ein Tor geschossen und zu den beiden anderen die Vorarbeit geleistet. In Österreichs EM-Aufgebot schaffte es Stöger jedoch nicht.