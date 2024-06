Güterzug erfasst Arbeiter: Sechs Tote bei Unfall in China

Der Frachtzug ist aus noch ungeklärten Gründen in die Gruppe Arbeiter gefahren. Weitere vier Personen wurden verletzt.

Sechs Arbeiter sind im Norden Chinas von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Der Frachtzug sei in den frühen Morgenstunden am Dienstag (Ortszeit) zwischen den Orten Tangyuan und Wangjiang aus bisher ungeklärter Ursache in die Gruppe gefahren, teilte das Eisenbahnunternehmen mit. Zwei Menschen seien am Unfallort gestorben, vier weitere später nach der Rettung. Zudem seien vier Arbeiter verletzt worden.

Die Eisenbahngesellschaft leitete nach eigenen Angaben nach dem Unfall schnell die Rettungsmaßnahmen ein. Das Unternehmen wolle „mit aller Kraft“ die Unfallursache aufklären, um eine Wiederholung eines solchen Vorfalls in Zukunft auszuschließen. Den Angehörigen der Opfer drückte die Firma ihr Beileid aus.

Suijia-Eisenbahnlinie

Der Unfallort lag in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang. Die dortige Suijia-Eisenbahnlinie führt auf insgesamt etwa 380 Kilometern durch bergige Gegenden und Wälder nach Jiamusi. Der Unfall geschah gegen Ende der Strecke. (APA/dpa)