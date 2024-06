Wieder einmal steht ein vermeintliches „Wunderkind“ im Welttennis als Attraktion im Mittelpunkt. Dabei, die Szene weiß seit langem, dass die 17-jährige Russin Mirra Andrejewa mehr als nur ein Versprechen ist. Bei den French Open in Paris steht der Teenager im Viertelfinale.

Paris gilt als die „Stadt der Liebe“, und doch kann es schon einmal passieren, dass bei den French Open im Zorn geschrien wird oder der Schläger durch die Lüfte fliegt. Oder, dass das Publikum mit Buhrufen, anderen Zwischentönen oder nationalistisch-untermalten Kaugummi-Würfen für negative Emotionen sorgt. Es läuft jedoch freilich auch Bewunderung einher bei diesem Grand-Slam, und diese erntet in diesen Tagen vor allem ein blonder Teenager. Die 17-jährige Russin Mirra Andrejewa wird in Roland Garros gefeiert. Sie steht im Viertelfinale, untermauerte auf Sand einmal mehr die ihr voraus eilende Rolle als neues „Wunderkind“.

Die in Russland geborene Französin Varvara Gracheva staunte zwar nicht schlecht, musste aber die Niederlage gegen Andrejewa ebenso hinnehmen wie den Applaus, den der Teenager einsteckte dafür. 7:5, 6:2, die Angelegenheit war schnell erledigt und die Weißrussin Aryna Sabalenka am Mittwoch ihr nächster Gegner.

Mirra Andreeva

Cannes lieben, Chemie hassen

Der Applaus für Andrejewa hat für die Grande Nation auch tiefere Gründe. Die Russin aus Krasnojarsk war 2023 hier schon bis in die dritte Runde gestürmt und hatte allen imponiert mit ihrer Ansage, eines Tages gar 25 Grand-Slam-Turniere gewinnen zu wollen. In Wimbledon stand sie als Debütantin prompt im Achtelfinale, auch in Melbourne wusste sie zuletzt zu überzeugen. Man legte ihr eine Python um den Hals. Und, die in Cannes lebende Tennisspielerin, die vom Franzosen Jean-René Lisnard trainiert wird, brillierte auf dem Platz mit Aufschlag, Return, Volleys, Stopps und zeigt gleiches nun auch in Paris.

Dass sie noch Schülerin ist und „Chemie nicht leiden kann“, darf dabei nicht übersehen werden. Und, sie darf ob des Alters vorerst nur zehn Events pro Saison bestreiten.

Mirra Andreeva

Die Liste von „Wunderkindern“ ist im Tennis extrem lang. Dass Andrejewa nicht Brachiales zeigen kann wie Sabalenka oder Coco Gauff und Iga Swiatek innovativere Schläge spielen, mag im Auge des Betrachters liegen. Ein nächster Schritt ist ihr nicht mehr zu nehmen: sie ist die jüngste Spielerin, die seit 2006 das Viertelfinale bei den French Open erreicht hat. Damals war es Dinara Safina gelungen, übrigens auch Russin.

Wie Anna und Maria

Wie Anna Kournikowa, wie Maria Scharapowa etc. Sie besticht durch Kraft, Präzision, sie kann laut sein und impulsiv werden. Und wer erst seine zweite Saison im Profizirkus spielt, begeht auch weiterhin viele unerzwungene Fehler. Aber Andrejewa, die im Alter von sechs Jahren erstmals zum Tennisschläger gegriffen haben soll und diesen Sport wie ihre Schwester liebt, hat schon einiges gewonnen. Sechs ITF-Turniere, überzeugende Spiele auf der WTA-Tour und bei Grand-Slams: der Teenager, der ob des Angriffskrieges unter „neutraler Flagge“ spielt, ist bereits Nummer 38 der Welt.