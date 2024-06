Villa Aurora sperrt wieder auf

Jahrelang lag das ehemalige kaiserliche Jagdhaus im Dornröschenschlaf. Ende Juni soll die Villa Aurora mit einem neuen Gastronomiekonzept wieder erwachen.

Fünf Jahre lang lag die Villa Aurora am Wilhelminenberg im Dornröschenschlaf. Und viele gingen davon aus, dass das ehemalige Restaurant wohl nie wieder als solches aufsperren werde. Nun ist das doch der Fall: Ende Juni soll die Villa mit einem neuen Gastronomiekonzept wieder eröffnen. Verantwortlich dafür zeichnet der Gastronom und Eventveranstlater Marc Moosleitner, der etwa das Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg mitinitiierte.

Entworfen wurde die Villa von Isidore Canavale. Klaus Bauer

„Wir freuen uns sehr auf die Aufgabe, hier einen zeitgemäßen, leichtfüßigen und qualitativ erfreulichen Platz zu schaffen“, wird er in einer Aussendung des Liegenschaftseigentümers, der Hallmann Holding, zitiert: „Als gastronomische Stadtoase, Gartenbar und Feierei gehen wir in die erste Sommer-Saison. Step by step bauen wir dann unser Angebot aus. Auch eine baldige Bespielung des Winterhalbjahrs haben wir uns zum Ziel gesetzt.“

Die 1785 erbaute Villa Aurora fungierte anfänglich als Jagdhaus der Kaiserfamilie. Architekt Isidore Canavale plante in Wien unter anderem auch das Lusthaus im Prater, das Eingangsportal zum Augarten und das Josephinum in der Währinger Straße. Die gesamte Liegenschaft der Villa Aurora umfasst mehr als 8000 Quadratmeter, spektakulärer Blick über Wien inklusive. (red.)