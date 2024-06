Mannheim-Attacke: AfD beantragt Schweigeminute im deutschen Bundestag

Nach der tödlichen Messerattacke am Marktplatz in Mannheim rief die Stadt am Montag (3. Juni) zur Kundgebung „Mannheim hält zusammen“ als ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt auf. Zahlreiche Teilnehmer legten auch noch am späten Abend Blumen nieder und zündeten Kerzen an.

In Deutschland tobt eine Debatte über Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan. Die Union wirft der SPD Untätigkeit vor. Die AfD will „auch andere Zuwanderer“ nach Afthanistan und Syrien abschieben.

Die Fraktion der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) hat nach Angaben ihres Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers Bernd Baumann im Bundestag eine Schweigeminute für den bei einem Messerangriff in Mannheim getöteten Polizisten beantragt. Er habe dazu am Montag einen Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) geschickt, sagte Baumann am Dienstag vor Journalisten in Berlin.

Baumann wiederholte mit Blick auf den Messerangriff Forderungen seiner Partei nach einer deutlich schärferen Asyl- und Grenzpolitik und auch nach Abschiebungen nach Afghanistan. Mehrere unionsregierte Bundesländer unterstützten einen Vorschlag des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD), schwerkriminelle Ausländer künftig auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben. AfD-Chef Tino Chrupalla hatte am Montag auf X geschrieben: „Das reicht nicht. Ziel muss sein, auch andere Zuwanderer und Ortskräfte rückzuführen.“

CDU wirft Regierung Untätigkeit vor: „Euphemismus für Nichthandeln“

Die oppositionellen Unionsparteien warfen der SPD-geführten Bundesregierung Untätigkeit bei der Abschiebung afghanischer Straftäter vor. Wenn es aus dem Innenministerium nun Meldungen gebe, dass man eine Abschiebung prüfen wolle, „ist das für mich eher ein Euphemismus für Nichthandeln in der Bundesregierung“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, am Dienstag in Berlin. „Aus meiner Sicht ist das alles wenig glaubhaft und zeigt einfach, dass es jedenfalls erhebliche Teile in dieser Bundesregierung gibt, die ganz offensichtlich gar keine Lösung des Themas wollen“, fügte er in Anspielung auf Widerstand der Grünen hinzu.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser sagte am Dienstag, sie dränge auf eine Entscheidung über die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern in das Bürgerkriegsland. Sie wolle „so schnell wie möglich“ eine Entscheidung, sagte die Sozialdemokratin am Dienstag in Berlin. Sie lasse seit mehreren Monaten „sehr intensiv“ prüfen, wie Abschiebungen wieder ermöglicht werden könnten.

Faeser: Potenziell gefährliche Personen „schnell abschieben“

Faeser verwies auf eine einheitliche Haltung der Innenminister von Bund und Ländern in dieser Frage. „Für mich ist klar, dass Personen, die eine potenzielle Gefahr für die Sicherheit Deutschlands sind, schnell abgeschoben werden müssen. Und da bin ich auch ganz entschieden, die Sicherheitsinteressen Deutschlands überwiegen hier eindeutig gegenüber den Bleibeinteressen von Betroffenen.“ Es gehe sowohl um Abschiebungen nach Afghanistan als auch Syrien. In der Ampel-Regierung ist dies aber wegen Widerstands der Grünen umstritten.

Ein 25-jähriger Afghane hatte am Freitag bei einer islamkritischen Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz ein Messer gezogen und sechs Männer verletzt, darunter war ein Polizist. Der 29-Jährige erlag später seinen Verletzungen. (APA/dpa)