Zwei Piloten bei Absturz von Militärflugzeug in der Türkei getötet

Das Unglück ereignete sich bei einem Testflug mit einem Leichtflugzeug.

Im zentralanatolischen Kayseri ist ein Militärflugzeug bei einem Testflug abgestürzt. Beide Piloten seien dabei ums Leben gekommen, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag auf der Plattform X mit. Das Verteidigungsministerium erklärte, es habe sich um ein Leichtflugzeug des Typs SF-260 D gehandelt, das in der Regel zu Trainingszwecken verwendet wird. Es sei von einem Militärstützpunkt in Kayseri gestartet und aus noch ungeklärten Gründen abgestürzt.

Fernsehbilder des Senders CNN Türk zeigten Trümmerteile in einem Feld, aus dem Rauch aufstieg. Dem Sender zufolge waren die Piloten erfahren und wollten das Flugzeug nach einer Wartung testen. (APA/dpa)