Die Feuerwehren in Oberösterreich und Niederösterreich mussten am Montag zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Straßen, Keller und Felder wurden überflutet. Weitreichende Folgen hatte ein Felssturz in der Wachau. Dort donnerten 13.000 Kubikmeter Gestein auf die B33.