Aus dem prognostizierten Erdrutschsieg für Modi wurde nichts. Im Gegenteil: Die indische Opposition und ist so stark wie lange nicht mehr. Was bedeutet die Wahl für Modi selbst, sein Land und die Rolle Indiens in der Welt?

Fast eine Million Inderinnen und Inder waren in den vergangenen sechs Wochen aufgerufen, zu wählen. Wie erwartet, setzte sich der hindunationalistische Langzeit-Premier Narendra Modi durch. Doch knapper als erwartet. David Freudenthaler analysiert mit Indien-Korrespondentin Natalie Mayroth die Folgen der Mega-Wahl. Und sie gehen der Frage nach, mit wem Modi wohl am liebsten eine gemeinsame Tasse Tee trinken würde? Mit Wladimir Putin, Ursula von der Leyen oder doch lieber mit Donald Trump?

Gast: Natalie Mayroth, Indien-Korrespondentin „Die Presse“

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Landertinger