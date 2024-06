Papier- und Kartonindustrie im Vorjahr mit massivem Absatzrückgang

Im Vorjahr kam es zu einem Rückgang der abgesetzten Menge um 9,1 Prozent. Für dieses Jahr seien die Aussichten „sehr verhalten optimistisch.“

2023 war kein gutes Jahr für die Papier- und Kartonindustrie. Die abgesetzte Menge fiel um 9,1 Prozent auf 1,1 Mio. Tonnen, die Exporte gingen noch stärker zurück, schilderten Vertreter des Fachverbandes Propak am Dienstag in Wien. Die Gründe sind vielfältig. Noch würden Lagerbestände abgebaut, die heimische Industrie hat aber auch mit hohen Kosten zu kämpfen. Für 2024 ist Propak-Obmann Georg Dieter Fischer „sehr verhalten optimistisch“, dass wieder mehr abgesetzt werden kann.

Wirtschaftlich befinde man sich in einem „sehr, sehr schwierigen Umfeld“, das seine Spuren bei den Propak-Mitgliedern hinterlassen habe. Aber „die Propak-Industrie hat kein strukturelles Problem. Sie hat ein Problem mit den Märkten und den Rahmenbedingungen“, versicherte Fischer. „Wir sind resilient. Das hilft uns, einigermaßen unbeschadet durch Krisen zu kommen.“

Hohe Arbeitskosten

Allerdings kämpfe die Branche damit, dass Österreich eine im europäischen Vergleich hohe Inflation habe, die wiederum über hohe KV-Abschlüsse die Arbeitskosten stark steigen ließ. In Österreich seien die Arbeitskosten in den letzten Jahren um 20 Prozent gestiegen, obwohl die verkaufte Menge zurückging. Gleichzeitig legten die Arbeitskosten in Deutschland um nur 12 Prozent zu, verglich der stellvertretende Propak-Obmann Marko Bill Schuster. Grob geschätzt ein Viertel der Aufwendungen fallen im Branchenschnitt auf Arbeitskosten. Daran lasse sich ein Teil der verschlechterten Wettbewerbsposition ermessen. Dazu belasten neue gesetzliche Bestimmungen von der Entwaldungsrichtlinie bis zum Lieferkettengesetz die Branche.

Eine Umfrage habe ergeben, dass zwei Drittel der Mitgliedsbetriebe mit der aktuellen Lage „zurecht kommen“, so Schuster. Aber ein Drittel überlege Maßnahmen von Outsourcing über Verlagerungen in andere Produktionsbetriebe bis zu „Optimierungsmaßnahmen“. Die ganze Branche hat im Vorjahr zwei Prozent der Posten abgebaut und beschäftigte zuletzt 8 678 Menschen.

Weniger Exporte

Papier- und Kartonprodukte waren in der Corona-Zeit besonders stark gefragt, auch mit einem starken Lageraufbau. Dieser „Corona-Spitz“ wurde inzwischen abgebaut. Allerdings ist die Branche noch nicht bei den Mengen unmittelbar vor der Corona-Zeit. 1,1 Millionen Tonnen verkaufte die Branche zuletzt 2016. Gerechnet nach der Menge gingen zwei Drittel der Produktion in den Export, davon wiederum mehr als die Hälfte nach Deutschland.

Der Wert der verkauften Produkte ging ebenfalls um 9,1 Prozent zurück, auf 2,8 Mrd. Euro. „Es ist den Unternehmen Gott sei dank gelungen, einigermaßen die Preise zu halten“, so Fischer. Wertmäßig gehen sogar 80 Prozent der Produktion in den Export, da nur höherpreisige Produkte die Transportkosten erwirtschaften. Daher seien die Exporte zwar gemessen an der Menge um 10,7, gemessen am Wert aber nur um 6,1 Prozent gefallen.

Rohstoff Altpapier

Besonders stolz sind die Propak-Vertreter auf die Recycling-Quote von durchschnittlich 75 Prozent, in manchen Branchen auch über 90 Prozent. „Altpapier ist ein wertvoller Rohstoff, kein Abfall“, betonte Propak-Geschäftsführer Martin Widermann. Papierfasern hätten „mindestens 25 Umläufe“, insofern sei Papier ein Mehrweg-Material.

Heuer sollte die Absatzmenge um ein bis zwei Prozent zulegen, kündigte Fischer an. Die Preise dürften dabei „flach bleiben“, außer um gestiegene Rohstoffpreise weiterzugeben. Einerseits gebe es freie Kapazitäten, also keinen Engpass bei der Produktion, andererseits die Konkurrenz aus dem Ausland, bei einer Importquote von 60 bis 65 Prozent, darum sei nicht mit Preiserhöhungen zu rechnen. (APA)