Die begehrtesten aller wärmenden Federn

Entenhege bringt Daunen: Die Federn werden in einer einzigartigen Kooperation von Menschen und wilden Tieren gewonnen.

Selbst die härtesten Wikinger betteten sich gern weich und warm, deshalb füllten sie ihre Decken mit Federn. In die hüllten sie auch Tote, Jørgen Rosvold (Trondheim) hat die in zwei Gräbern aus dem 8. Jahrhundert in Zentralschweden ausgewertet: Es waren Federn verschiedenster Vögel – selbst Eulen –, bevorzugt aber die von denen, die ihre Besonderheit im wissenschaftlichen Namen tragen: Somateria molissima, „sehr weicher Wollkörper“. Den haben die Eiderenten, fast 60 Zentimeter große und über zwei Kilo schwere Meeresvögel, die im Frühjahr in riesigen Zahlen zum Brüten an arktische Küsten ziehen (Journal of Archeological Sciience: Reports 36 102828).

Dort ist man lang schon mit ihnen vertraut und weiß ihren Wert zu schätzen, den ihrer Eier und vor allem den der Daunen. Mit diesen wurden bereits anno 890 Steuern bezahlt, umgekehrt wurden noch im 18. Jahrhundert in Norwegen Steuern auf Brutplätze erhoben. Für einen waren „zwei Pfund Stockfisch“ zu entrichten, zwölf Kilo, Birgitta Berglund (Trondheim) hat es rekonstruiert (Acta Borealia 26, S. 119).

In Norwegen wurden Steuern auf Nistplätze erhoben, in England die Vögel geschützt.

Die Vögel waren also viel wert, aus Tierliebe auch einem Gottesmann in Nordengland, St. Cuthbert. Er war Einsiedler auf einer Insel, zu Brutzeiten umgeben von Enten, aber seiner Wunderkräfte wegen auch aufgesucht von immer mehr Pilgern, die mit den Tieren ins Gehege kamen. Deshalb erließ er im Jahr 676 eines der ältesten Naturschutzgesetze. Nicht nur die Vögel dankten es ihm, die Menschen nannten die Enten nach ihm – St.-Cuthberts-Enten, kurz: Cuddys –, sie gingen in das Wappen Northumberlands ein.

Schutz und Hege genossen sie bald auch andernorts, im gesamten arktischen Raum entwickelte sich eine einzigartige Form der Kooperation von Menschen mit einem wilden Tier: Das hielt sich gern in der Nähe von Menschen auf, weil es dort vor Raubtieren – Möwen, Füchsen, Seeottern – relativ sicher war, umgekehrt bot es ihnen neben den Eiern die Nester, in die sie gelegt wurden bzw. die Polster darin: Für ihre Jungen reißen die Weibchen sich zwar nicht die Brust auf – wie in der christlichen Ikonografie die Pelikane –, aber die Federn von ihr.

Die sind anders als die anderer Vögel, sie kommen nicht in einer Reihe hintereinander aus dem Schaft, sondern quellen nebeneinander als Härchen heraus und verhaken sich mit mikroskopischen Auswüchsen untereinander, das isoliert wie kein anderes Gefieder, Thomas Holm Carlso (Norwegian Institute for Bioeconomy Research) hat es im Detail analysiert (Journal of Arctic Biology 48: 1150). Diese Eigenheit macht die Eiderdaunen so begehrt, dass für ein Kilo bis zu 1500 Dollar bezahlt wird (für damit gefüllte Decken dann um einiges mehr). Aber ein Kilo muss erst einmal zusammenkommen: 60 bis 70 Nester braucht es.