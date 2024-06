Manuel Neuer: Deutschlands Nummer 1 mit Makel

Das ernüchternde 0:0 im Test gegen Ukraine hob weder die Euphorie noch sorgte es für Zuversicht. Der kapitale Patzer von Torhüter Neuer bereitet dem EM-Gastgeber Sorgen.

Manuel Neuers rechter „Reklamier-Arm“ ist jedenfalls bereits in allerbester EM-Form. Immerhin. Er schnellte sofort in die Höhe. Angstvoll ging der Blick des deutschen Torhüters zur Seitenlinie. Unweit der Mittellinie musste er einen viel zu kurzen Rückpass von Verteidiger Robin Koch klären. Doch der erst so aufmerksame Neuer tat das dann ebenso unnötig wie leichtsinnig mit einem Chipball, der beim ukrainischen Gegner landete.

Der stürmte auch prompt auf das leere deutsche Tor zu. Zum Glück für den EM-Gastgeber riss der Linienrichter seine Fahne hoch. Abseits. Am mickrigen 0:0 und der gedämpften Stimmung änderte es nichts.

Bei einem späten Siegtor der Ukrainer in diesem Testspiel hätten Neuer und vor allem auch DFB-Teamchef Julian Nagelsmann der Öffentlichkeit ganz andere Fragen beantworten müssen als nur nach einem 0:0. Es wäre das „Aufreger-Thema“ („Bild“) nach dem vorletzten Test vor dem Heimturnier gewesen. Aber die Frage, was bloß mit Neuer los ist, die steht trotzdem kurz vor dem Ernstfall gegen Schottland im Raum.

Wieder die 88. Minute

87 Minuten hatte sich für Neuer das Comeback im deutschen Tor nach 18 Monaten Absenz „sehr gut angefühlt“. Der Weltmeister von 2014 hielt mehrfach so, wie es von einer Nummer eins auch beim Turnier erwartet wird. So, wie man es von ihm kannte. Aber es ist wie immer: Beim Torhüter bleibt stets der letzte Eindruck des Spiels haften.

Es war zufällig wieder die 88. Minute, wie jüngst beim bitteren Champions-League-K.-o. des FC Bayern gegen Real Madrid. Da patzte Neuer nach mehreren Weltklasse-Paraden bei einem haltbaren Schuss fatal. Der früher oft außerirdisch spielende Schlussmann scheint mit 38 Jahren fehlbarer denn je, ja er wirkt „normal“ und ist damit nur noch eine „Nummer eins unter Beobachtung“.

Nagelsmann sprach Neuer freilich frei. „Wenn er den nicht holt, wenn er tiefer steht und nicht mitspielt, dann ist es ein deutlich größerer Fehler mit schwerwiegenderen Folgen“, befand der Trainer. „Der Schock war nicht groß, denn es war in einer Millisekunde ersichtlich, dass der Spieler im Abseits ist.“ Zweifel am Torhüter, der seit Jahren als Autorität im deutschen Strafraum gilt, kennt Nagelsmann nicht. Er werde „sicher“ eine gute EM spielen, Deutschland trifft ab 14. Juni in Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.

Und ter Stegen?

Neuer durfte sein 118. Länderspiel für sich also positiv bewerten. Er wirkte trotz Patzer zufrieden. Die Rückkehr ins Tor, die EM als achtes Turnier als Nummer eins, diese Ziele schienen für ihn nach dem schweren Beinbruch im Anschluss an die WM 2022 in Katar unerreichbar. Jetzt ist er zurück, steht auf der Linie, ist bei der Heim-EM.

Nagelsmann, der Neuer auch aus gemeinsamen Zeit an der Säbener Straße kennt, hatte sich in der Torwart-Frage sehr früh entschieden. Neuer wurde EM-Starter – und trotz großer Erwartungen nicht Marc-André ter Stegen. Der Veteran ist wieder der Gewinner, könne allerdings, das sagt er publikumswirksam und seit Jahren regelrecht gut geschult, den Frust des Verlierers verstehen. „Das ist ein bekanntes Problem auf der Torhüterposition. Es gab noch keinen Trainer, der zwei Torhüter hat spielen lassen. Die Entscheidung ist immer eine schwierige. Es ist leider so, weil er wirklich auch ein Weltklasse-Torwart ist, der gute Leistungen gezeigt hat. Aber das ist auch Teil des Business.“

Das mit Neuer keine Gnade gekannt hätte, wäre Ukraine als 1:0-Sieger vom Platz gegangen. (DPA/fin)