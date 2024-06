Mann spielt Wohlstand vor und tötet seine Frau: Lebenslange Haft

Der 63-Jährige war eigentlich in Berufsunfähigkeitspension und bereits seit 1996 mit 149 Exekutionen konfrontiert.

Der 63-Jährige war eigentlich in Berufsunfähigkeitspension und bereits seit 1996 mit 149 Exekutionen konfrontiert. APA/GEORG HOCHMUTH

Ein 63-jähriger Wiener verstrickte sich in einem Lügenkonstrukt, um seiner um fast 30 Jahre jüngeren Frau zu imponieren. Anstatt ihr die Wahrheit zu erzählen, griff er zum Messer.

Bis über beide Ohren verschuldet, soll ein 63-jähriger Wiener im Oktober des Vorjahres zum Messer gegriffen haben, statt seiner fast 30 Jahre jüngeren Ehefrau zu gestehen, dass er nicht der wohlhabende Mann war, den er ihr vorgespielt hatte. Laut Anklage soll er sein Opfer auf erschreckend brutale Weise getötet haben. Er selbst überlebte seinen Suizidversuch danach. Am Dienstag wurde er dafür nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt.

In Berufsunfähigkeitspension und bereits seit 1996 laufend mit insgesamt 149 Exekutionen konfrontiert, hatte es der Angeklagte nicht geschafft, Ordnung in seine finanziellen Schwierigkeiten zu bringen. Als er die junge Frau in einem Kartenkasino 2017 kennenlernte, präsentierte sich der 63-Jährige als erfolgreicher Investor. Nach einem Jahr folgte seine mittlerweile dritte Heirat und er verwöhnte sie mit Uhren, Schmuck und teuren Reisen.

Geld von Freunden und Bekannten

Das Geld besorgte er sich von Freunden und Bekannten, denen er ertragreiche Investitionen versprach oder kommende Erbschaften vorgaukelte. Auch als der Schuldenberg bereits unübersehbar geworden war, „kaufte“ er ohne einen Groschen um eine Million Euro ein Haus in Liesing. Wortgewandt gelang es ihm, zahlreiche Ausreden zu finden, weshalb er nicht bezahlen konnte – die Gelder wären investiert, die Bitcoins nicht so schnell zu verkaufen etc. Der Plan, mit einem Lottogewinn zu Reichtum zu kommen, pro Runde verspielte er 500 bis 1.000 Euro, führte zu nichts.

„Das Schlimmste, was ich machen konnte“

Doch auch als die Geduld des Haus-Verkäufers zu Ende und am 5. Oktober 2023 die letzte Frist verstrichen war, schenkte der Mann der 35-Jährigen keinen reinen Wein ein. Stattdessen plante er, Suizid zu begehen und seine Frau zu töten, um danach nach eigenen Worten im Jenseits wieder ein gemeinsames Leben zu führen. „Im Nachhinein war das das Dümmste bzw. Schlimmste, das ich machen konnte“, verantwortete sich der Beschuldigte.

Er überraschte die Nichtsahnende im Ankleidezimmer und griff sie mit einem Stanley- und Fleischmesser an. Sein Versuch, den Hund zu töten, scheiterte. Sein Bruder, alarmiert durch eine SMS, verständigte die Polizei.

„Kein Ausdruck des Mitgefühls oder Bedauerns“

Der gerichtspsychiatrische Sachverständige, Peter Hofmann, bescheinigte dem Angeklagten Zurechnungsfähigkeit und keine schwerwiegende psychische Erkrankung. Allerdings sprach er von einer ausgesprochen narzisstischen Persönlichkeit. Ebenso bescheinigte er dem 63-Jährigen eine auffällige Empathielosigkeit. „Er hat keinen Ausdruck des Mitgefühls oder des Bedauerns geäußert.“

Der Gerichtsmediziner wiederum beschrieb ausführlich die zahlreichen und tiefen Wunden des Opfers. Im Gegensatz dazu seien die Verletzungen des Beschuldigten „zauderartig“, oberflächlich und keineswegs lebensgefährlich gewesen.

Richterin: „Kam nur lebenslang infrage“

Der Angeklagte hatte während der Verhandlung kein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung geäußert, während die Schwester und Mutter des Opfers im Zuschauerbereich ihre Tränen nicht zurückhalten konnten.

Das Gericht billigte dem Angeklagten zwar sein Geständnis, „obwohl von Reue im eigentlichen Sinn wenig zu sehen war“ als mildernd zu, jedoch keinen ordentlichen Lebenswandel zu. „Sie haben ihre Freunde und Familie schamlos ausgenützt, um sich selber ein schönes Leben zu machen“, betonte Richterin Sonja Weis. Erschwerend waren unter anderem die Verwendung einer Waffe, dass das Opfer die eigene Ehefrau war, die heimtückische und grausame Vorgangsweise sowie die völlige Arglosigkeit des Opfers. „So kam nur lebenslang infrage.“ Der Angeklagte erbat sich drei Tage Bedenkzeit, während die Staatsanwältin auf Rechtsmittel verzichtete. (APA)

