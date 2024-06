Hochwasser in Süddeutschland wird Großschadenereignis für Versicherer

Das Hochwasser in Süddeutschland wird auch die Versicherer fordern. Für eine

Schadenschätzung sei es aber noch viel zu früh. Eine erste Prognose wird es erst geben, sobald die Pegel überall gesunken sind.

Für die deutschen Versicherer wird das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg ein überdurchschnittlich großer Schaden. „Die Bilder aus Bayern und Baden-Württemberg lassen Schlimmes erahnen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Dienstag in Berlin. „Unsere Unternehmen erreichen schon jetzt viele Schadenmeldungen.“ Für eine Schadenschätzung sei es aber viel zu früh. „Eine Prognose können wir erst geben, wenn die Pegel überall gesunken sind.“ Das Hochwasser im Saarland an den Pfingstfeiertagen hatte die Versicherer rund 200 Mio. Euro gekostet.

Bauverbote gefordert

Wie teuer das Hochwasser in Südbayern und am Bodensee für die Unternehmen wird, hängt davon ab, wie viele Häuser gegen solche Elementarschäden versichert sind. In Bayern sind es 47 Prozent, in Baden-Württemberg 94 Prozent. Dort gab es bis 1994 eine staatliche Pflichtversicherung.

Asmussen sprach sich trotzdem gegen neuerliche politische Forderungen nach einer Versicherungspflicht gegen Hochwasser aus. „Das war keine privatwirtschaftliche Lösung. Und die Prämien spiegelten auch nicht das tatsächliche Risiko wider“, sagte er. „Eine Versicherung allein ist keine Lösung.“ Dabei bleibe der Hochwasserschutz auf der Strecke. Es brauche unter anderem Bauverbote in gefährdeten Gebieten und bessere Dämme. „Nur so können wir die Spirale aus steigenden Schäden und steigenden Prämien durchbrechen“, sagte der GDV-Geschäftsführer. (APA/Reuters)