Ein ehemaliger EU-Spitzenbeamter auf der FPÖ-Liste

Albrecht Rothacher war Leiter der EU-Ver­tretung in Wien. Jetzt kandidiert er für Rechtsaußen.

Wien. Mit Platz 15 auf der Liste der FPÖ sind seine Chancen, demnächst ins EU-Parlament einzuziehen, zwar gering. Doch ist es für österreichische Parteien – insbesondere für die nationalistisch orientierte FPÖ – dennoch ein Novum, dass ein ehemaliger hoher EU-Beamter und deutscher Staatsbürger für sie kandidiert. Albrecht Rothacher war 1995 sogar kurzzeitig interimistischer Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Wien. Danach arbeitete er unter anderem als Botschaftsrat an der EU-Botschaft in Tokio und war im Europäischen Diplomatischen Dienst für Wirtschaftsfragen mit Russland beschäftigt. Zuletzt veröffentlichte er mehrere Sachbücher, darunter „Österreichs Kanzler in der 2. Republik“ (2023) und das „Unglück der Macht“ (2019).

Rothacher war während seiner Tätigkeit für die EU-Institutionen stets ein kritischer Geist, blieb aber meist konstruktiv. So fädelte er beispielsweise 1995 mit diplomatischem Geschick die Bestellung von Franz Fischler zum EU-Kommissar mit ein. Gegenüber der „Presse“ betont er, dass er seine Kompetenz und sein Wissen über das Spiel zwischen Europäischem Parlament, Rat der EU und Kommission einbringen möchte. Dies habe er bereits in Zusammenarbeit mit dem deutschen AfD-Europaabgeordneten Markus Buchheit in der Vergangenheit getan.

Die selten konstruktive Linie der FPÖ – sie stimmte in der zu Ende gehenden Legislaturperiode gegen fast alle EU-Gesetzesinitiativen – sieht er nicht als Hindernis, sollte er tatsächlich irgendwann auf einen der freiheitlichen Sitze nachrücken. „Im EU-Parlament gibt es ein freies Mandat.“ (wb)