Yoga und Kokoswasser

Narendra Modi nimmt es in seiner göttlichen Natur mit Donald Trump auf. Auch Indiens Premier sieht sich auserkoren und von Gott gesandt. Ist ihm seine Wahlkampfdiät zu Kopf gestiegen?

Monatelang hatte der Wahlkampf getobt, sechs Wochen hat sich die Wahl bei Rekordtemperaturen hingezogen, in denen die Kampagne noch einmal Fahrt aufnahm, und vier Tage dauerte schließlich die Auszählung. Indiens Marathon-Wahl forderte den Politikern und Politikerinnen alles ab – ein übermenschliches Pensum. Karl Nehammer, Ursula von der Leyen oder Joe Biden könnten sich ein Beispiel nehmen an Narendra Modi. Frühmorgens schon exerziert Indiens Premier als Yoga-Guru seine Leibes- und Geistesübungen und stählt so seine Konstitution.

Zu Beginn des Wahlkampfs hatte sich der 73-Jährige vor Einweihung des Hindu-Tempels in Ayodhya drei Tage lang im Inneren des Gotteshauses zurückgezogen und – laut Fama – nur Kokoswasser zu sich genommen. Am Ende wiederholte er das spirituelle Ritual im Süden des Landes, im Glauben, dass alles für ihn laufen würde.

Der Wahlkampf-Modus ist Modi indes zu Kopf gestiegen – das Fasten und Beten, die Menschenmengen, die Plakate allerorts, das Kokoswasser und der Yoga-Kopfstand. In einem Interview zeigte er sich als „Instrument Gottes“: „Als meine Mutter noch lebte, glaubte ich, ich sei biologisch geboren. Nachdem sie gestorben war, dachte ich über all meine Erfahrungen nach und war überzeugt, dass Gott mich gesandt hatte.“ Auserkoren und in göttlicher Mission: Modi nimmt es in seiner göttlichen Natur mit Donald Trump auf. Nur dass der sich an eine Cola-und-Burger-Diät hält.

