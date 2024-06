Für jeden was dabei: Diese EU-Wahl ist besser als ihr Ruf

Mit all den derzeit stattfindenden geopolitischen Verwerfungen könnte die heurige EU-Wahl tatsächlich einmal die Zuschreibung „Schicksalswahl“ verdienen.

Mit all den derzeit stattfindenden geopolitischen Verwerfungen könnte die heurige EU-Wahl tatsächlich einmal die Zuschreibung „Schicksalswahl“ verdienen. Apa/Helmut Fohringer

Das Angebot der Parteien bei der heurigen Europawahl könnte in Österreich vielfältiger nicht sein. Die Optionen reichen von einer stark geschrumpften „EU light“ bis zum vereinten Europa. Migrationskritiker werden ebenso wie Klimaschützer bedient.

Es mangle an mitreißenden Spitzenkandidaten und inhaltlichen Debatten, letztlich werde man wohl notgedrungen nur das „kleinere Übel“ oder taktisch wählen: Solche Befunde sind in Österreich im Vorfeld der EU-Wahl am Sonntag wieder öfters zu hören. Tatsächlich setzen die Parteien heuer hauptsächlich auf altbekannte Gesichter – und der Streit um die charakterliche Eignung der Grünen-Spitzenkandidatin, Lena Schilling, überlagerte teilweise den inhaltlichen Wahlkampf.