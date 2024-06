Australien rekrutiert fortan auch Ausländer für seine Streitkräfte

Australische Soldaten in traditionellen Schlapphüten bei einer Parade im April in Melbourne.

Australische Soldaten in traditionellen Schlapphüten bei einer Parade im April in Melbourne. APA / AFP / Martin Keep

Die stark wachsende Rolle des kontinentgroßen westlichen Pfeilers im Indopazifik ruft nach mehr Personal schon ab der Grundausbildung. Das soll nun unter bestimmten Voraussetzungen auch aus dem Ausland stammen, aber nicht im Sinne von Söldnern.

Canberra. Weil dem australischen Militär (Australian Defence Force, ADF) Personal fehlt, dürfen künftig auch Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen dienen. Neuseeländer, die ihren ständigen Wohnsitz in Australien haben, sollen sich ab Juli um die Aufnahme zur Basisausbildung bewerben dürfen. Von Jänner 2025 an gelte dies auch insbesondere für Menschen aus Großbritannien, den USA und Kanada, berichteten australische Medien am Dienstag. Auch Bewerber aus anderen Ländern seien prinzipiell eingeladen, hieß es.

Die ADF ist derzeit knapp 60.000 Mann stark, davon ca. 29.000 in der Army. Die Reserven umfassen etwa 30.000 Mann. Es gibt keine Wehrpflicht, diese kann in Kriegszeiten verhängt werden.

Lange Tradition im weltweiten Engagement

Australien hat als frühere britische Besitzung, als eigenständiges Mitglied des Commonwealth und Verbündeter der USA immer wieder Truppen für Einsätze auch in fernen Weltgegenden gestellt, von Vietnam über den Irak bis Nordafrika und Europa. Jener im Ersten Weltkrieg, insbesondere bei Gallipoli (Türkei), war für die damals junge Nation, gegründet 1901, sogar regelrecht identitätsstiftend.

Seit 1971 ist Australien Partei der Five Power Defense Arrangements, eines lockeren Militärpaktes mit Teilnahme auch Großbritanniens, Neuseelands, Malaysias und Singapurs. Mit den USA ist man seit 1952 im ANZUS-Pakt verbunden, dessen dritter Partner Neuseeland (das NZ in ANZUS) in den 1980ern unter einer linken Regierung ausscherte, in den 2000ern aber in wesentlichen Teilen zurückkehrte.

Gerade innerhalb des Commonwealth war und ist es nicht unüblich, dass Militärangehörige eines Landes zeitweise in der Streitmacht eines anderen dienen, etwa australische Piloten in der britischen Royal Air Force und britische Seeleute bei den Aussies. In der letzten Dekade ist die Rolle des riesigen Landes als westlicher Eckpfeiler im Indopazifik indes immer mehr gewachsen, ganz besonders aufgrund der strategischen Einflussnahme Chinas. (Australien unterstützt übrigens auch die Ukraine im Krieg gegen Russland, jedenfalls mit Material.) Der Schritt, mehr Personal zu rekrutieren, und das auch unter Ausländern, sei daher „unverzichtbar“, um die Sicherheitsherausforderungen in den kommenden Jahren bewältigen zu können, zitierte der Sender ABC Verteidigungsminister Richard Marles.

2021 hatten Australien, die USA und Großbritannien eine Militärallianz mit dem Namen AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) gegründet, der sich als Sekundärpartner Japan und Neuseeland anschließen dürften, spekuliert wird auch über Südkorea, sogar Indien. AUKUS richtet sich laut Sicherheitsexperten gegen die Bedrohung durch China im Indopazifik und sieht auf australischer Seite insbesondere die Beschaffung von Atom-U-Booten vor. Auch in anderer Hinsicht wird vor allem die Royal Australian Navy (RAN) in absehbarer Zeit stark ausgebaut, daher der Personalbedarf.

Abkürzung zur Staatsbürgerschaft

Wobei dieser im Grunde überschaubar wirkt: Der ADF fehlen örtlichen Medien zufolge etwa 4400 Mitarbeiter. Bewerber müssen den bisherigen Angaben zufolge mehrere Bedingungen erfüllen: Sie müssen mindestens ein Jahr in Australien gelebt und in den vorangegangenen zwei Jahren nicht im Militär eines anderen Landes gedient haben. Außerdem müssen sie grundsätzliche zivile Voraussetzungen für eine australische Staatsbürgerschaft erfüllen.

Soldaten des 3. Bataillons, The Royal Australian Regiment, bei einer Übrung für Scharfschützen im Busch von Queensland. ADF/Corporal Daniel Sallai

„Wir müssen unsere Verteidigungskräfte aufstocken“, sagte Minister Matt Keogh, zuständig für die Verwaltung des Militärpersonals. „Wir sprechen über die Rekrutierung von Menschen, die bereits die Entscheidung getroffen haben, Australier zu werden, da sie bereits eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung haben“, fügte er hinzu. „Es geht nicht darum, Menschen aus anderen Ländern zu holen“, betonte er, und wies damit Gerüchte über das Anwerben von Söldnern zurück.

Nach nur 90 ordentlich abgeleisteten Diensttagen seien die Voraussetzungen für die australische Staatsbürgerschaft schon erfüllt, sagte Keogh weiter. Ein Antrag auf Einbürgerung werde dann erwartet. (APA/DPA/Wolfgang Greber)