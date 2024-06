Will eine „politische Revolte“ in London auslösen: Nigel Farage.

Will eine „politische Revolte“ in London auslösen: Nigel Farage. Reuters / Maja Smiejkowska

Dass Rechtspopulist Nigel Farage überraschend für das britische Unterhaus antritt, bringt die Tories in große Not.

Am Dienstagmittag stand Nigel Farage auf dem Pier von Clacton, an der englischen Ostküste, und rief der Menge zu: „Schickt mich nach Westminster, damit ich eine richtige Nervensäge sein kann!“ So lancierte Großbritanniens berühmtester rechtspopulistischer Demagoge seine Wahlkampagne. Er will für die Reform Party ins Unterhaus einziehen, um den Politbetrieb in London ordentlich durchzuschütteln.

Seine Kandidatur kam überraschend. Nach wochenlangen Dementi machte der 60-Jährige am Montag bekannt, dass er es sich anders überlegt hatte. Er übernahm den Vorsitz der Reform Party und gab seine Kandidatur für den Wahlkreis Clacton bekannt. Er wolle „eine politische Revolte“ auslösen, sagte er. Das ist ihm schon einmal gelungen: Als Vorsitzender der EU-kritischen United Kingdom Independence Party (Ukip) zwang er die Tories dazu, 2016 das EU-Referendum abzuhalten. Als der Brexit einige Jahre später in Gefahr war, gründete er kurzerhand die Brexit Party, die erneut genügend Druck aufbaute, um die Tories in Richtung eines harten Austritts zu schubsen.