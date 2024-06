Eine Massai als nordirische Stadtchefin

Lilian Seenoi-Barr (42) kam als Flüchtling aus Kenia in die Stadt Derry – und schreibt jetzt Geschichte.

Als Lilian Seenoi-Barr die große goldene Kette der nordirschen Stadt Derry umgehängt bekam, wurde sie nicht nur als Bürgermeisterin der 85.000-Einwohner-Stadt und des angrenzenden Bezirks Strabane angelobt. Die 42-Jährige schrieb damit ein Stück nordirische Geschichte: Seenoi-Barr ist nicht nur die erste schwarze Frau, die die Geschäfte der zweitgrößten Stadt Nordirlands führen wird, sie ist auch als Flüchtling vor 14 Jahren ins Vereinigte Königreich gekommen.

„Ich bin eine Massai-Frau und ein Derry Girl“, sagte Seenoi-Barr bei ihrer Amtseinführung vor 300 Gästen im Rathaus. 2010 musste sie mit ihrem autistischen Sohn aus ihrer Heimat Kenia flüchten. Dort hatte sie sich gegen verschiedene Stammespraktiken wie Zwangsheirat und weibliche Genitalverstümmelung eingesetzt – bis sie schließlich aufgrund von Verfolgung und Todesdrohungen flüchten musste und in Derry landete. In Nordirland gründete sie ihre eigene Organisation, die sich für Flüchtlinge einsetzt. 2020 organisierte sie „Black Lives Matter“-Proteste vor dem Rathaus von Derry.

Vor zwei Jahren kandidierte sie für die irisch-nationalistische SDLP (Social Democratic und Labour Party), die sich für eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland ausspricht, und wurde in die lokale Regierung für den Bezirk Derry und Strabane gewählt, als erste schwarze Frau. Das Amt des Bürgermeisters wechselt alle zwei Jahre (das sieht die im Karfreitagsabkommen festgehaltene Machtteilung zwischen den Unionisten und den Republikern so vor). Und turnusmäßig ist nun Seenoi-Barrs Partei für die Jahre 2024/2025 an der Reihe.

Online-Hasstiraden

Die interne Nominierung war von einigen Querelen begleitet: Zwei der Kandiaten, die ebenfalls für das Amt des Bürgermeisters kandidieren wollten, beklagten einen unfairen Auswahlprozess, der Seenoir-Barr bevorzugt habe. Die beiden sind mittlerweile aus der Partei ausgetreten und sitzen als wilde Abgeordnete im Stadtrat.

Seit ihrer Nominierung sei sie großen Anfeindungen und rassistischen Online-Attacken ausgesetzt, berichtete Seenoi-Barr der BBC. Auch Morddrohungen habe sie erhalten. Sie werde sich jedenfalls nicht einschüchtern lassen und für alle Bevölkerungsgruppen da sein. (zoe)