Wo die Österreicher am liebsten arbeiten

In Wien wurden nicht nur die besten Arbeitgeber des Landes ausgezeichnet. Gefeiert wurde auch die Unternehmen mit dem besten Employer Branding.

Beachtliche 91 Prozent der befragten Mitarbeitenden in ausgezeichneten Unternehmen bezeichnen ihre Arbeitgeber als „einen sehr guten Arbeitsplatz“, 84 Prozent der Befragten bestätigen: „Hier ziehen alle an einem Strang“. Dieser Teamgeist und die großartige Unternehmenskultur zeigten sich Donnerstagabend in den Gesichtern der Gewinner. Bei der Gala in der Ariana Eventhalle in der Wiener Seestadt Aspern wurden die besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet.