EU-Postenkarussell: Die Kommissare der Zukunft

Die Außenminister Stéphane Séjourné (Frankreich), Annalena Baerbock (Deutschland) und Radosław Sikorski (Polen) am 22. Mai in Weimar. Baerbock und Sikorski könnten EU-Kommissare werden. APA/AFP/Ronny Hartmann

Schon vor der Europawahl werden erste Kandidaten für die nächste Europäische Kommission in Stellung gebracht.

Brüssel. Die Musik hat noch gar nicht zu spielen begonnen, doch der Tanz um die Sessel in der nächsten Europäischen Kommission ist bereits in vollem Gange. Ursula von der Leyen, Präsidentin des gegenwärtigen Kommissionskollegiums und Kandidatin der Europäischen Volkspartei um ihre eigene Nachfolge, wird am Freitag in Wien mit ihrem Parteifreund, Bundeskanzler Karl Nehammer, über mögliche Kandidaten Österreichs sprechen (siehe unten stehender Bericht).

Wer also bringt sich in den anderen Mitgliedstaaten in Position, um Kommissarin oder Kommissar zu werden? Jedenfalls beginnt diese Personalrochade mit dem Amt der Präsidentin. Erhält von der Leyen sowohl die Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs als auch die Bestätigung durch das Europaparlament, wird sie den Sommer über recht rasch einen Vorschlag für ihr Kollegium erstellen. Diese Kandidaten der Mitgliedstaaten müssen dann einzeln die Anhörung durch das Parlament überstehen. Das misslang in der Vergangenheit stets in einem oder mehreren Fällen.

Metsola, die stille Reserve