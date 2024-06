Sobotka tritt bei Nationalratswahl im Herbst nicht mehr an

Wolfgang Sobotka wechselte 2016 als Innenminister in die Bundespolitik. Seit 2017 ist er Nationalratspräsident.

Er strebe kein politisches Amt mehr an, sagt der Nationalratspräsident gegenüber dem „Kurier“. Genaue Gründe nennt er nicht. Nur so viel: „Ich habe immer selbstbestimmt aus der Politik aussteigen wollen“.

Wolfgang Sobotka (ÖVP) will im diesjährigen Herbst nicht mehr bei der Nationalratswahl antreten. Das berichtet der „Kurier“. Er strebe kein politisches Amt mehr an, sagt der Nationalratspräsident. Das habe er nach einem Gespräch mit seiner Familie entschieden.

Bis zu seinem Ausscheiden im Herbst will er noch „mit vollem Einsatz“ weiterarbeiten. Er habe immer selbstbestimmt aus der Politik aussteigen und nicht darauf warten wollen, dass andere ihm sagen, er solle gehen. Keinesfalls seien die ständige Kritik der Opposition an seiner Person und die vielen Rücktrittsaufforderungen der Grund für seine Entscheidung. Denn wenn es um den politischen Gegenwind gehe, dann hätte er schon früher das Handtuch werfen müssen, so der streitbare ÖVP-Politiker

Zahlreiche Vorwürfe

Grund für die massive Kritik am 68-Jährigen waren zahlreiche Vorwürfe in den vergangenen Jahren, zuletzt etwa die sogenannte Abhöraffäre um die Frage, ob der Niederösterreicher für die ÖVP Einfluss auf die Justiz genommen habe. Im Politiker-Vertrauensranking wurde der frühere Innenminister noch hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl meist als Schlusslicht ausgewiesen; in den jüngsten Untersuchungsausschüssen zog er sich zurück, die eigentlich ihm obliegende Vorsitzführung überließ er Vertretern.

Die ÖVP hielt trotz Kritik und schlechter Umfragewerte bis zuletzt am früheren Lehrer fest, Sobotka galt stets als der Partei gegenüber loyal. Als Sebastian Kurz 2017 die ÖVP übernahm, war Sobotka neben Kurz der einzige ÖVP-Politiker der rot-schwarzen Regierung, der auch in türkisen Zeiten eine Spitzenfunktion behielt.

Mikl-Leitner: „Politiker, der sich nicht verbiegen lässt“

Niederösterreichs Landeshauptfrau und Vorgängerin Sobotkas im Innenministerium, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), würdigte ihren Parteikollegen aus dem Bundesland: „Er ist ein Politiker, der sich nicht verbiegen lässt, der zu seinen Überzeugungen, Entscheidungen und Prinzipien steht, auch bei Gegenwind.“ Sie dankte ihm für seinen Einsatz.

Wolfgang Sobotka wurde 1996 wurde er Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs. Von 1998 bis 2016 war er Landesrat in der niederösterreichischen Landesregierung, von 2009 bis 2016 auch Stellvertreter von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP). 2016 wechselte er dann in die Bundespolitik und war bis 2017 Innenminister. Im Dezember desselben Jahres wurde Nationalratspräsident und ist es bis heute. (red.)

