EM-Test geglückt: Österreich besiegt Serbien mit 2:1

Jubel in Rot: Österreich feierte den sechsten Sieg in Serie. „Das gibt Selbstvertrauen“, sagt Ralf Rangnick. GEPA pictures / Armin Rauthner

Österreich besiegt in Wien EM-Teilnehmer Serbien mit 2:1 und landet den sechsten Sieg in Serie. Ebenfalls positiv: Es gibt keine Neuzugänge auf der langen Liste der Schwerverletzten.

Falls Österreichs Fußballnationalmannschaft eineinhalb Wochen vor Turnierbeginn noch etwas gebraucht hat, um EM-Euphorie im Land zu entfachen, dann hat das vorletzte Testspiel seinen Zweck erfüllt. Das ÖFB-Team besiegte Dienstagabend im mit 37.800 Zuschauern nicht ausverkauften Ernst-Happel-Stadion EM-Teilnehmer Serbien mit 2:1. Patrick Wimmer (10.) und Christoph Baumgartner (13.) brachten die Gastgeber früh in die Erfolgsspur.

Für die Serben traf Strahinja Pavlovic (35.). Am Samstag wird in St. Gallen gegen die Schweiz der Ernstfall geprobt. Am 17. Juni folgt der Ernstfall gegen Frankreich in Düsseldorf. Der freundschaftliche Vergleich mit den Serben im Happel-Stadien barg für Österreich Chancen und Risiken.

Risiken, weil das Verletzungsgespenst bis zum EM-Anstoß präsent bleiben wird und wie ein Damoklesschwert über der Mannschaft schwebt. Die Ausfälle von David Alaba, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic (alle Kreuzbandriss) schmerzen. Ob Torhüter Alexander Schlager (Meniskusverletzung) rechtzeitig fit wird, ist höchst fraglich. Weitere Leistungsträger in Deutschland vorzugeben kann sich Österreich nicht leisten.

Der Kopf brummt

Florian Grillitsch ging kurz vor Ende der ersten Halbzeit nach einem Zusammenstoß mit Kopfschmerzen vom Platz. Er verfolgte den Rest des Spiels mit einem Turban auf der Ersatzbank. Alle weiteren Österreicher verließen das Happel-Stadion ohne gröbere Wehwehchen. Das war vielleicht sogar der wichtigste Erfolg des Abends.

Bei der Suche nach den elf Richtigen für den EM-Auftakt gegen Frankreich möchte sich Teamchef Ralf Rangnick nicht einmal ansatzweise in die Karten blicken lassen. Er werde sich dann damit beschäftigen, „wenn es soweit ist“, also nach dem Spiel gegen die Schweiz am Samstag, hatte er in der Abschlusspressekonferenz erklärt.

Das ist freilich nicht einmal die halbe Wahrheit. Gewiss macht sich der Deutsche seit Wochen Gedanken darüber, mit welchem Spielermaterial er „Les Bleus“ am ehesten überraschen könnte. Seine Ideen mit der Öffentlichkeit teilen, und das ist Rangnicks gutes Recht, möchte er allerdings nicht.

»Wir haben gegen einen physisch starken Gegner gewonnen. Das gibt uns weiteres Selbstvertrauen.« ÖFB-Teamchef Rangnick

Obwohl in der Startformation gegen Serbien unverzichtbare Stammkräfte wie Konrad Laimer (kam in der 43. Minute für Grillitsch) und Marcel Sabitzer (wurde nach dem Champions-League-Finale noch geschont) fehlten, hatte Österreichs Angriff zumindest in Halbzeit eins Gefälliges zu bieten. Belege dafür waren die beiden Tore.

Nach genialem Baumgartner-Pass vollendete Patrick Wimmer in der zehnten Minute. Drei Minuten später lieferte Grillitsch die perfekte Vorlage für Baumgartners 2:0. Seine beste Phase hatte Österreich in den ersten 30 Minuten. Danach flachten die Offensivbemühungen, auch einigen Wechseln geschuldet, ab. Halbzeit zwei ließ im Spiel nach vorn viel Luft nach oben.

Wer verteidigt bei der Euro?

Sorgen dürfte Rangnick das Defensivverhalten seiner Mannschaft in mancher Szene bereitet haben. Zu leicht fanden die Serben den Weg in den Strafraum. Immer wieder fehlte es Österreich an der richtigen Abstimmung, taten sich große Löcher auf. Auch, weil Abwehr in dieser Zusammensetzung noch nie zusammenspielte. Kapital aus der Unordnung schlugen die Serben nur beim 1:2 durch Pavlovic (35.).

Österreich spielte mit: Pentz - Posch, Danso (73. Querfeld), Wöber (61. Lienhart), Prass - Seiwald, Grillitsch (43. Laimer) - Schmid (62. Weimann), Baumgartner (62. Grüll), Wimmer (78. Entrup) - Arnautovic (46. Gregoritsch).