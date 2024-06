Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Sobotka tritt nicht mehr an: Er strebe kein politisches Amt mehr an, sagt ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gegenüber dem „Kurier“. Genaue Gründe nennt er nicht. Nur so viel: „Ich habe immer selbstbestimmt aus der Politik aussteigen wollen“. Mehr dazu

EM-Test geglückt: Österreich Fußball-Nationalteam besiegt in Wien EM-Teilnehmer Serbien mit 2:1 und landet den sechsten Sieg in Serie. Ebenfalls positiv: Es gibt keine Neuzugänge auf der langen Liste der Schwerverletzten. Mehr dazu

Enttäuschung bei ÖFB-Frauen: Das EM-Ticket ist nach der 1:2-Niederlage in Island in weite Ferne gerückt. Der Wind erwies sich in Island als Spielverderber für die ÖFB-Auswahl. Mehr dazu

Spezialkommando stürmt Nawalny-Gedenkfeier: Die Polizei in Russlands Hauptstadt Moskau ist hart gegen Anhänger des verstorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny vorgegangen. Vertreter einer Sondereinheit hätten am Dienstagabend im Nordosten Moskaus eine Räumlichkeit gestürmt, in der sich einige Dutzend Menschen versammelt hatten, um gemeinsam die Live-Übertragung eines Nawalny-Gedenkkonzerts in Berlin zu schauen, so die Bürgerrechtsorganisation Ovd-Info. Mehr dazu

Matura schon wieder neu - beim ersten Feindkontakt umgefallen: Die verpflichtende vorwissenschaftliche Arbeit soll abgeschafft werden. Es ist wegen der KI zunehmend schwierig, nachzuweisen, wer sie erstellt hat. Das ist eine zu frühe Kapitulation, schreibt Friederike Leibl in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über einen Flug nach Budapest. Mehr dazu