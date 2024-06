Spezialeinsatzkommando stürmt Nawalny-Gedenkfeier in Moskau

Ein Gedenkgottesdienst für Alexei Nawalny am 4. Juni 2024 in der St. Marienkirche in Berlin.

Ein Gedenkgottesdienst für Alexei Nawalny am 4. Juni 2024 in der St. Marienkirche in Berlin. Imago / Christian Ditsch

Das russische Regime geht hart gegen Anhänger des verstorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny vor. Diese hatten sich an Nawalnys Geburtstag versammelt, um gemeinsam die Live-Übertragung eines Gedenkkonzerts zu schauen.

Die Polizei in Russlands Hauptstadt Moskau ist hart gegen Anhänger des verstorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny vorgegangen, die sich an dessen Geburtstag zu einer Gedenkfeier versammelt hatten. Vertreter einer Sondereinheit hätten am Dienstagabend im Nordosten Moskaus eine Räumlichkeit gestürmt, in der sich einige Dutzend Menschen versammelt hatten, um gemeinsam die Live-Übertragung eines Nawalny-Gedenkkonzerts in Berlin zu schauen, so die Bürgerrechtsorganisation Ovd-Info.

Rund 30 Menschen seien zwischenzeitlich festgehalten, durchsucht und befragt worden. Das Medium „Sota“ veröffentlichte ein kurzes Video, das mehrere maskierte Beamte im Anmarsch zeigt.

Nawalny war schärfster Putin-Kritiker

Nawalny, der am Dienstag 48 Jahre alt geworden wäre, galt zu Lebzeiten als einer der schärfsten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin und seit seiner Inhaftierung 2021 als politischer Gefangener. Im vergangenen Februar kam er unter bis heute ungeklärten Ursachen in einem Straflager im äußersten Norden Russlands ums Leben. Seine Angehörigen und Unterstützer sprechen von Mord - auch, weil Nawalny erst wenige Jahre zuvor im Sommer 2020 einen Nervengiftanschlag nur knapp überlebt hatte und dadurch gesundheitlich geschwächt war.

Zu Nawalnys Beerdigung vor rund drei Monaten versammelten sich in Moskau trotz großer Repressionen überraschend Tausende Menschen und trauerten um den beliebten Oppositionspolitiker. Ansonsten aber gibt es kaum noch Proteste, weil die Behörden sie in der Regel im Keim ersticken und Teilnehmer sofort festnehmen. (APA/dpa)