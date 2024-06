Wie die sieben Spitzenkandidaten den Wahlsonntag verbringen

Alle Listenersten gehen am 9. Juni persönlich ins Wahllokal, niemand wählt vorab per Briefwahl. Um 17 Uhr kommen sie - zur ersten Prognose - im Haus der Europäischen Union zusammen.

Die Spitzenkandidaten der sieben bei der EU-Wahl antretenden Parteien schreiten am Sonntag alle persönlich zur Wahlurne, um ihre Stimme abzugeben. Ab dem Nachmittag konzentriert sich das politische Geschehen dann auf die Bundeshauptstadt: Dort versammeln sich nach Veröffentlichung der ersten Trendprognose über den Wahlausgang alle Spitzenkandidaten im Haus der Europäischen Union. Anschließend wird bei den Wahlpartys getrennt gefeiert, wie ausgelassen hängt vom Wahlausgang ab.

Den Anfang bei der Stimmabgabe macht Frühaufsteher Reinhold Lopatka. Der ÖVP-Spitzenkandidat gibt seine Stimme um 8.00 Uhr in seiner Heimatgemeinde Greinbach im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ab. Ebenfalls früh dran ist die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling, die um 9 Uhr in Wien-Meidling wählt. Unweit davon in Wien-Mariahilf macht zeitgleich der KPÖ-Spitzenkandidat Günther Hopfgartner sein Kreuz in einem Wahllokal im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern.

Um 11 Uhr will der Neos-Kandidat Helmut Brandstätter in Wien-Währung von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Gleichzeitig wird die Listenerste der DNA, Maria Hubmer-Mogg, in der steirischen Hauptstadt Graz ihre Stimme abgeben. SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder wählt um 11.30 Uhr in seinem Wohnbezirk in Wien-Leopoldstadt. Am gemütlichsten geht es der FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky an, der um 14.30 Uhr in Wien-Landstraße zur Urne geht.

Erste Trendprognose um 17 Uhr

Nach Veröffentlichung der Trendprognosen um 17 Uhr kommen dann alle sieben Spitzenkandidatinnen und -kandidaten im Haus der Europäischen Union in der Innenstadt zusammen. In dem dort eingerichteten Medienzentrum werden die Prognosen zum Wahlausgang in Österreich und den anderen EU-Ländern kommentiert und diskutiert. Ergebnisse dürfen ja erst ab 23.00 Uhr veröffentlicht werden.

Die Wahlpartys der Parteien starten dennoch schon am Nachmittag, die Stimmung wird dabei maßgeblich von den Trendprognosen abhängen. Die ÖVP veranstaltet ihre Feier vor ihrer Bundesparteizentrale in der Lichtenfelsgasse. Gleich nebenan findet die freiheitliche Wahlparty im Lokal Vino Wien statt. Die SPÖ versammelt sich im Marx-Palast in Wien-Landstraße. Die Grünen sind im Metropol in Wien-Hernals, die pinke Wahlparty steigt in einem Lokal in der Nähe des Heumarkts. Die KPÖ trifft sich im Lokal ihres Spitzenkandidaten, dem Café Siebenstern in Wien-Neubau. Im selben Bezirk im 25hours Hotel begeht auch die Liste DNA ab 16.00 Uhr den Wahlabend. (APA)