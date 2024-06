Pegelstände der Donau in Österreich gehen langsam zurück

Die Donau trat am Dienstag in Linz über die Ufer.

Die Donau trat am Dienstag in Linz über die Ufer. Imago / Harald Dostal

In Achleiten, Linz und Mauthausen liegen die Wasserstände noch über dem ersten Grenzwert, aber bereits deutlich niedriger als am Dienstag. Auch in Niederösterreich sind sie rückläufig. Schiffe dürfen weiterhin nicht fahren.

Die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen haben die Flüsse in Ober- und Niederösterreich ansteigen lassen. Die Donau dürfte ihren Höchststand nun aber erreicht haben. „Die Pegel an den Hauptgewässern sind rückläufig“, berichtet der hydrographische Dienst Oberösterreich. Da die Wasserstände der bayerischen Donau weiterhin auf sehr hohem Niveau sind, werden sie auch in Österreich nur langsam absinken.

„Die Warnstufe ist auf einen Voralarm zurückgesetzt worden“, sagt Reinhard Enzenebner vom hydrographischen Dienst des Landes Oberösterreich. In Linz, wo der Pegel am Dienstagnachmittag bei über sieben Metern lag, beträgt er aktuell nur mehr knapp sechs Meter. In Achleiten liegt der Donaupegel noch bei 6,15 Meter und in Mauthausen bei 5,70 Meter. Hier ist die erste Alarmstufe (Vorwarnung) überall noch überschritten. Zum Vergleich: Ende Mai lag der Pegel der Donau in Linz noch bei rund vier Metern.

Schifffahrt weiterhin gesperrt

Auch in Niederösterreich gehen die Stände der Donau zurück. Der Höchststand wurde hier ebenfalls am Dienstagabend erreicht. „Die Lage hat sich grundsätzlich entspannt“, teilte Klaus Stebal, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, mit. In Korneuburg liegt der Pegel aktuell bei knapp unter 6,30 Meter. In Melk beträgt er rund 8,60 Meter, am späten Dienstagnachmittag waren es noch 9,20 Meter. Zum Vergleich: Vor drei Tagen waren es rund 7,50 Meter.

Die Schiffe dürfen weiterhin nicht auf der Donau fahren. Ausnahme ist der Donaukanal in Wien. Nach und nach wurden die einzelnen Abschnitte de Donau am Dienstag gesperrt. Es handelt sich um eine „behördliche Sperre der Wasserwege“. Sie tritt dann in Kraft, wenn gewisse Referenzwerte überschritten werden. (schev/APA)