Gewinn der Voestalpine ist eingebrochen

Das Ergebnis nach Steuern sank 2023/24 von 1,18 Mrd. auf 207,1 Mio. Euro und der Umsatz gab von 18,23 auf 16,68 Mrd. Euro nach. Für Aktionäre wird eine Dividende je Aktie von 0,70 Euro vorgeschlagen.

Wien. Um mehr als 80 Prozent ist der Gewinn der Voestalpine im vergangenen Geschäftsjahr eingebrochen. In einem schwierigen konjunkturellen Umfeld blieb im beendeten Geschäftsjahr 2023/24 ein Ergebnis nach Steuern von 207,1 Mio. Euro übrig, nach 1,18 Mrd. Euro im Jahr davor. Diese Zahlen präsentierte der teilweise neu besetzte Vorstand am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz. Kurze Zeit nach der Bilanzpräsentation wurde bekannt, dass ein ehemaliger Manager jahrelang Bilanzzahlen manipuliert haben soll, wie die „OÖ Nachrichten“ berichteten. Die voestalpine spricht von 100 Millionen Euro.

APA/Martin Hirsch

Seit 1. April gibt es drei neue Vorstände im oberösterreichischen Stahlkonzern: Gerald Mayer ist neuer Finanzvorstand. Er war bis Ende 2023 Chef beim Aluminiumkonzern Amag und folgte Langzeit-Finanzvorstand Robert Ottel nach. Reinhard Nöbauer leitet die High-Performance-Metals-Division und folgte Franz Rotter nach. Mit Carola Richter zieht zum ersten Mal eine Frau in den Vorstand. Sie leitet die Metal-Forming-Division und löste Peter Schwab ab.

Einmaleffekte drückten

Trotz des starken Einbruchs zeigte sich Vorstandschef Herbert Eibensteiner zuversichtlich: „Wir haben ein solides operatives Ergebnis, Ebitda, erreichen können, in einem sehr schwierigen Umfeld, und damit die Markterwartungen erfüllt.“ Auf den operativen Gewinn drückten etwa Einmaleffekte. So würden in Deutschland, dem wichtigsten Markt in Europa, noch immer Umstrukturierungen laufen, z. B. wird das Buderus-Edelstahl-Werk verkauft, erklärte der neue Finanzvorstand Gerald Mayer. „Es war nötig, die Bewertung anzupassen“, so Mayer.

Bis wann es zum Verkauf des Buderus-Werk kommen wird, sagte der Vorstand noch nicht. Derzeit herrscht Stillschweigen über die Details, weil Gespräche mit Interessenten geführt werde. Die Firmenwerte, die sich bei der Voest auf 1,3 Mrd. Euro belaufen, würden einer jährlichen Bewertung unterzogen. Insgesamt schlugen sich Abwertungen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 400 Mio. Euro nieder.

Höhepunkte des abgelaufenen Geschäftsjahres waren für die Vorstände die offizielle Eröffnung des Edelstahlwerkes in Kapfenberg (Steiermark) im Oktober 2023. Das „Hochfahren verläuft planmäßig“, berichtete Eibensteiner. Auch die beiden Spatenstichfeiern für den Greentec Steel und die Vergabe der Kernaggregate für die Errichtung von je einem Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz waren wichtige Eckpunkte für den Konzern.

USA und China ziehen davon

Trotz der schweren Zeit für die Industrie fühlt sich der Konzern in den unterschiedlichen Märkten weltweit breit aufgestellt. Vor allem in den USA und China wurden die Produkte gut abgenommen. In Europa liefen die Geschäfte im Vergleich mit den anderen Regionen am schlechtesten. Entscheidend werde also sein, inwiefern die Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft sichergestellt wird. „Kernpunkte hierfür sind der Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung und der Netze sowie die Verlängerung der Strompreiskompensation bis 2030“, meinte Eibensteiner. „Wichtig ist, dass der Energiepreis herunterkommt.“

An der Börse büßte der Konzern knapp eine Milliarde Euro an Wert ein. Die Marktkapitalisierung schmälerte sich per 31. März von 5,40 auf 4,46 Mrd. Euro. Der Aktienkurs lag bei 26 Euro (Vorjahresstichtag: 31,28 Euro). Die Aktie konnte den schwachen Monatsauftakt am Mittwoch mit einem Zuwachs von 4,2 Prozent wieder ausbügeln. Christian Obst von der Baader Bank sprach von einem soliden Zahlenwerk mit einer positiven Note. Eine negative Überraschung sei die gekürzte Dividende, kommentierte der Analyst. Dafür liege der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr jedoch über den Erwartungen. Für die Aktionäre des Stahlkonzerns soll die Dividende von 1,50 Euro auf 70 Cent gestutzt werden.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 rechnet der Voest-Vorstand mit einem Ebitda von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. „Ich glaube, das ist kein verhaltener Ausblick, es ist ein sehr realistischer Ausblick“, sagte Eibensteiner.

Der Konzern habe Segmente wie etwa die Automobil- und Energieindustrie, die sehr stabil laufen. Es gebe aber noch immer Bereiche wie Bau, Maschinenbau und Konsumgüter, die nur „sehr moderat“ unterwegs seien. Gut läuft es für die Voest in der Eisenbahninfrastruktur – besonders in den USA – und in der Luftfahrt und der Lagertechnik.