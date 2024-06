Siegerprojekte: Die schönsten Fassaden Europas

Herausragende Fassaden aus ganz Europa wurden im Rahmen der Baumit Life Challenge in Ljubljana gekürt. Unter den Gewinnern befindet sich ein Weingut in Bad Loipersdorf.

„Material, Farbe und Putzstruktur“ war für die Architektenjury der diesjährigen Baumit Life Challenge 2024 ausschlaggebend, die Vino-Take in Bad Loipersdorf in der Kategorie „Besondere Struktur“ auszuzeichnen. Vor Kurzem fand die Siegerehrung der schönsten Fassaden Europas in Ljubljana statt. Das österreichische Unternehmen Baumit wählte aus mehr als 300 Projekten die sechs Kategoriesieger aus. Inmitten von südoststeirischen Weinbergen gelegen, gleiche das architektonische Unikat „einer Skulptur im Einklang mit den Farben der umgebenden Landschaft“, heißt es in der Aussendung. Erdige Farbtöne überall von Gips über Stahl bis hin zu Beton überzeugten die Jury.

Sieger in sechs Kategorien gekürt

Die Jurymitglieder hatten die Aufgabe, in sechs verschiedenen Kategorien die Sieger auszuwählen: Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Nicht-Wohnbau, Thermische Sanierung, Historische Sanierung und Besondere Struktur. Entscheidend waren Design, Erscheinungsbild und Verarbeitung.

Markt in Pécs: Gesamtsieger der Life Challenge 2024. Architektur: Tamás Getto, Gergely Sztranyák, Gettoplan Bt. Baumit

Der Titel Baumit Life Challenge Gewinner 2024“ wurde dem Projekt Markt in Pécs verliehen. Gewählt wurde der Gesamtsieger aus den nominierten Projekten in allen sechs Kategorien. Es zollt der Geschichte der ungarischen Stadt Pécs, die einst eine römische Siedlung war, Tribut. „Markt in Pécs“ verbindet stilistische Elemente der römischen Basilika und des orientalischen Basars und schafft ein besonderes architektonisches Erlebnis, so die Jury.

Das sind die sechs Gewinnerprojekte:

Einfamilienhaus: Carnation Street 4 in Vilnius (Litauen), Architektur von Eventus Pro, Sigitas Sparnaitis. Baumit Mehrfamilienhaus: NSA13 „TWPEAKS“, Madrid (Spanien), Architektur: MADhel (M. Herraiz y D.Bergman) + Marmolbravo (M. del Marmol y M. Bravo) Baumit/Pedro Pegenaute Nicht-Wohnbau: Kindergarten in Bohinjska Bistrica (Litauen), Architektur: Ana Jerman, Janja Šušnjar (ARREA); Sofía Romeo Gurrea-Nozaleda, Miguel Sotos Fernández-Zúñiga (KAL A) Baumit/Miran Kambic Historische Sanierung: Caritas Kinderkrankenhaus in Olsztyn (Polen), Architektur: Biuro Architektoniczne „Gadomscy“ Piotr Gadomski Baumit/pp Besondere Struktur: Vino.Take, Bad Loipersdorf (Österreich), Architektur: Baukooperative Gmbh Baumit Thermische Sanierung: Moxy Kaunas Center, Kaunas (Litauen), Architektur: G. Natkevičius ir partneriai Baumit

>> Mehr Informationen zum Award unter: www.baumit.at

(red.)