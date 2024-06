Auch Brooke Shields wird älter (und hat Tipps für Frauen über 40)

Mit Ende 50 fühle sich Schauspielerin Brooke Shields „fabelhafter als je zuvor“. Obwohl sie weiß, wie es ist, beim Niesen ein wenig zu Pinkeln.

Brooke Shields haben viele als jungen Filmstar vor Augen. Mit 14 Jahren wurde sie mit dem Streifen „Die blaue Lagune“ berühmt. Heute muss sie sich dem ein oder anderen Fan als erwachsene Frau vorstellen, nicht jedem dürfte das schmecken. „Sie wollen, dass ich genau so aussehe, wie sie sich erinnern“, sagte Shields kürzlich in der US-Talkshow „Today with Hoda & Jenna“.

Frauen mittleren Alters fühlen sich oft beiseite geschoben. Auf Bühne und Bildschirm sieht man sie selten, weshalb Shields 2021 eine Online-Community ins Leben gerufen hat, „Beginning Is Now“, also „Der Anfang ist jetzt“. Eine Plattform, die Frauen über 40 inspirieren soll, mit Interviews, Kolumnen, Produktempfehlungen. Zwischendurch veranstaltete Shields – selbst übrigens 59 Jahre alt – Gruppen-Calls, in denen dann übers Altern als Frau gesprochen wurde. Sie selbst hat einmal gesagt: „Als Frau habe ich das Gefühl, dass wir ab einem bestimmten Alter als nicht mehr sexy gelten.“

Shield fühle sich mit Ende 50 „viel fabelhafter als je zuvor“, Umfeld und vor allem Fans aus früheren Zeiten müssten aber eben erst noch einmal lernen, „wer ich jetzt bin“. Mit ihrer Community versucht sie die Öffentlichkeit „am Laufenden zu halten“. Aber auch über Pflege und Beauty wurde sinniert. Es ging um dünner werdendes, ergrautes Haar, um Shields persönlichen Umgang damit. „Sehr bald fragten die Leute: ‚Was können wir kaufen?‘“, erzählte Shields kürzlich der „New York Times“.

Kapitalistische Ermächtigung

Das hat sich die Schauspielerin prompt zu Nutze gemacht und eine eigene Beautymarke gegründet. Commence heißt ihr neues Label, bis jetzt gibt es drei Haarpflegeprodukte zu kaufen. Nachdem sie Zeit ihres Lebens ihr Gesicht anderen geliehen hat – schon als Baby warb sie für Seife, als Kind für Pflaster und Zahnpasta, später für Mode und Kosmetik – wacht sie jetzt über die ganze Brand, von der Herstellung ihrer Produkte bis zum Marketing und Verkauf. „Kapitalistische Ermächtigung“ nennt es die „New York Times“.

Über ihre Schönheit weiß Shield Bescheid, ihre Mutter hatte ihr stets erklärt das sie ihr Weg zur finanziellen Sicherheit sei. Sie altert freilich trotzdem (und hat die Falte zwischen ihren Augenbrauen auch schon einmal verschwinden lassen). Und sie wisse, wie es ist, beim Niesen ein wenig zu pinkeln. Außerdem, verrät sie im Interview mit dem US-Blatt, stehe sie vor einer kleinen Identitätskrise, jetzt wo ihre beiden Töchter von zu Hause Reißaus nehmen, mit 18 und 21 Jahren. „Wenn ich nicht 24/7 Mutter bin, wer bin ich dann?“, fragte Shields. Jedenfalls aber sei sie „mehr, als die Leute mir zutrauen“. Außerdem: „eine Frau, und ein Mensch“. (ag./red.)

>> Zum „New York Times“-Artikel